La transformación tiene que ser libre y auténtica para que no sea una expresión de un camaleón

Uno de los personajes que más me impacta de la historia del cristianismo es Pablo de Tarso. Este judío nacido en la diáspora fue fundamental en el esparcimiento de la experiencia nacida en Jesús de Nazaret por el mundo. Me impacta no sólo por su formación intelectual -sin duda era poliglota (hablaba arameo, griego y latín)-, o por su capacidad para hablar -en alguna ocasión los griegos dijeron que era como el dios Hermes-, o para escribir -como lo atestiguan los textos canónicos de su autoría-, sino por la transformación que vive.

En él hay un antes y un después. De perseguidor pasa a ser perseguido. Su manera de ver la vida, de entenderla, juzgarla y expresarla cambia. Pensando en lo que veo a diario en los medios de comunicación, en las redes sociales, en las esquinas de mi ciudad, me pregunto: ¿Es eso posible? ¿podemos los seres humanos cambiar de esa manera? ¿Es creíble un cambio de esos? ¿Qué se requiere para que podamos creerle a alguien que realmente ha transformado su manera de pensar, sentir y juzgar?.

La verdad creo que sí es factible que suceda, pero tiene que ser un cambio de adentro hacia afuera, desde la conciencia hacia el actuar.

Además, creo que solo sucede cuando se tiene una experiencia existencial que permite entender realmente qué se quiere en la vida y con qué valores se quiere vivir; aquellas experiencias que solo están basadas en intereses materiales terminan siempre descubriéndose como falsedad e hipocresía. Tiene que estar demostrada en actitudes y acciones concretas, sostenidas en el tiempo.

He visto a tantos que cambian por dos días y después vuelven a sus mismas andanzas. La transformación tiene que ser libre y autentica para que no sea una expresión de un camaleón que se adecúa a la vegetación en la que está.

Creo que hoy vale la pena pensar en qué tienes que cambiar y para qué, cuáles opciones de vida tienes que revisar. No vale la pena vivir para no ser feliz o dañarle la existencia a los demás. Cuando te aceptas tal cuál eres, seguro puedes cambiar y dar lo mejor de ti.

