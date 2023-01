¡Increíble historia! Secuestran un loro en Barranquilla por el que exigían $70.000 para devolverlo

Con profunda tristeza, una mujer barranquillera denunció este lunes que su loro, que es un miembro más de su familia, fue raptado en horas de la madrugada del domingo por hombres que, además de llevárselo tras ingresar a su patio, le exigían la suma de 70.000 pesos para devolvérselo o, de lo contrario, no lo harían.

Lilly González, una adulta mayor de 60 años, propietaria de 'Monchy', contó que todas las mañanas el loro era el que la despertaba, por lo que le produjo extrañeza que al levantarse este lunes no sintió su llamado, viéndose obligada a correr inmediatamente al patio y darse cuenta, finalmente, que el loro no estaba, pues ya se lo habían llevado horas antes.

Contó González que, al salir de su casa para pedir ayuda, una mujer se le acercó y le aseguró que para recuperar a su loro debía pagar la suma de 70.000 pesos. "Yo salí de mi casa para buscar ayuda entre mis vecinos. En ese momento, se me acerca una tipa y me dice que ella sabía quiénes lo tenían, hasta me lo describió, pero me aseguró que tenía que entregar la suma de 70.000 pesos para poder recuperarlo", agregó.

Asimismo, señaló que: "Fue ahí cuando le dije, ¿perdón?, ¿por qué tengo que entregar ese dinero?, ¿de dónde voy a sacar 70.000 pesos para eso? No me pueden exigir ese dinero porque el loro es mío, lo vengo cuidando desde hace más de 15 años".

Es así como, a través de una colecta que realizaron entre sus vecinos, Lilly González logró reunir el dinero que le exigían y entregárselo a una persona desconocida con quien se comunicó por llamada telefónica minutos antes, confirmándole que ya contaba con los 70.000 pesos y esperaba a su loro de regreso a casa.

"Me lo entregó a un costado de la calle, no tengo idea de quién era porque nunca lo había visto. Solo me indicó que lo habían enviado para entregarme el loro y fue ahí cuando decidió devolvérmelo, en momentos en los que le di el dinero en sus manos. El lorito me gritó, me puse contenta, él es como un hijo", acotó González.