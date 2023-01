Carmen Díaz, la barranquillera que lleva 56 años sin cédula

"No quiero morir sin tener un documento que me identifique", fueron las palabras que, entre lágrimas, expresó Carmen Díaz Ramos, una habitante del barrio La Sierrita en Barranquilla , quien a sus 56 años no ha podido obtener su cédula de ciudadanía porque, cuando era pequeña, sus padres no la registraron y desde entonces empezó la travesía por lograr una identificación.

"Mis padres nunca me registraron y yo siempre les decía a ellos que porque no me registraban. Ellos me decían que no era necesario, solo tenía una partida de bautismo. Así crecí y estudié hasta tercer año y he seguido hasta este tiempo sin cédula ", indicó Díaz.

Carmen Díaz contó en Blu Radio que a lo largo de su vida no ha podido tener un empleo formal y que, "por misericordia de Dios", no se ha enfermado ni ha tenido la necesidad de usar los servicios de una EPS. Sin embargo, ya como adulta mayor, afirma que le asusta "caer en una cama" y no tener a donde acudir para ser atendida.

"Ya estoy bastante preocupada porque ya estoy en una edad avanzada y no sé hasta donde voy a llegar sin cédula, sin EPS. Le doy gracias a Dios que me ha agarrado de su mano ni me he enfermado, cuando me ha dado algo he tenido que acudir a un médico particular ", manifestó.

La han estafado en búsqueda de su cédula

Díaz contó que, en varias ocasiones, ha sido engañada por personas que le prometieron ayuda para tener su cédula y solo ha perdido dinero en esa búsqueda por no quedar como N.N.

"Necesito mi cédula, he gastado plata, me han pedido plata. La hija que se me murió me dio $300.000 para sacar la cédula y se la dimos a un señor y se llevo el dinero, los papeles, y nunca lo volví a ver", relató.

"Le pido al Gobierno que me ayude"

Carmen le hizo un llamado al Estado colombiano para que le ayude a tener su documento de identidad y así poder gozar de los beneficios de ser un ciudadano en Colombia.

"De corazón les pido que me ayuden, necesito esa cédula cuanto antes porque miren la edad que tengo, no sé que me espera, el destino, si muero, se los pido en el nombre de Dios que los va a bendecir si me ayudan", finalizó la barranquillera.

