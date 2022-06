Las cuatro graves consecuencias del uso excesivo de las redes sociales

Todos lo suponíamos. Los insultos en Twitter, el Photoshop en Instagram, los bailes de TikTok y cada una de las características que sostienen las redes sociales , influirían de manera negativa en la salud emocional de los seres humanos; pero ya lo confirmó un estudio realizado por la Universidad de Bath, en Inglaterra, que demostró que descansar de ellas mejora el bienestar psicológico, la depresión y la ansiedad. Se estudió a 154 personas entre 18 y 72 años que usaban las redes todos los días, pero durante la investigación tenían que invertir un promedio de 8 horas por semana.

Esto no es de extrañar, porque otros estudios han demostrado que un uso excesivo de las redes ocasiona:

1. Ansiedad y depresión, porque se está a la expectativa de recibir cuanto antes las respuestas y se cree que todo puede terminar si ellas no son inmediatas; pero además, estar atentos a la vida de los demás ocasiona que algunos se comparen y terminen desesperados por su realidad (FOMO son las iniciales de fear of missing out, que se puede traducir por "miedo a perderse algo”).

2. Dificultades al dormir, ya que se ha demostrado que la calidad del sueño depende mucho también del uso creciente de las redes sociales, sobre todo cuando ellas se vistan a través de los teléfonos y las tabletas pocos minutos antes de disponerse a descansar.

3. Inconformidad con la imagen corporal, porque el enfrentarse con la supuesta “perfección” de algunas personas ocasiona que muchos se rechacen y desprecien a sí mismos.

4. Mal manejo de las emociones, ya que al estar constantemente estimulados, algunos terminan perdiendo la capacidad para gestionar de la mejor manera su vida emocional.

El estudio nos invita a saber hacer ayunos de las redes. La vida acontece cuando nos miramos a los ojos con personas que amamos, cuando reímos con aquellos con los que pasamos tanto tiempo en la vida, cuando nos ayudamos con quienes nos acompañamos en el camino existencial. Tal vez hay que aplicar la frase bíblica atribuida a los discípulos: “Dejando la redes lo siguieron”.