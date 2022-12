Las dudas sobre el nuevo escándalo de ‘chuzadas’

A lo largo de nuestra historia han sido múltiples casos de espionaje, que han terminado en condenas o en absoluciones, en medio de grandes escándalos, pero pocos habían resultado tan truculentos y enrevesados como el que hoy tiene tras las rejas entre otros, al exdirector del Gaula de la Policía, general Humberto Guatibonza...



El más reciente giro dentro del caso que toca a la presunta hacker María Alicia Pinzón, al coronel Carlos Andrés Pérez, al coronel Salinas y al mayor Quiroga, comenzó a conocerse el jueves en la noche, cuando el fiscal Daniel Hernández reveló en medio de la audiencia en la que se pidió cárcel para el exjefe de contrainteligencia del DAS, Laude José Fernández, que no hubo "chuzadas" reales al abogado Jaime Lombana, supuestamente espiado en medio de una agria pelea con el senador Armando Benedetti.

Se trata de más de 60 páginas, encontradas en uno de los computadores de María Alicia Pinzón, en la carpeta "Gordos" en donde supuestamente se transcriben conversaciones, no se tiene claridad si son de WhatsApp o de Telegram, entre muchas personas, pero principalmente se habrían espiado las comunicaciones de Natalia Londoño, muy cercana a Jaime Lombana, al propio abogado y a un "doctor Córdoba"...



En algunas de las charlas, a las que tuvo acceso Blu Radio, que no tienen fecha específica sino hora de realización, pero además no se pudo acceder a pantallazos que certifiquen que efectivamente las conversaciones se realizaron, se hacen graves afirmaciones, en el sentido de torcer o acelerar procesos, con aval de altos funcionarios de la Fiscalía y del excandidato presidencial Germán Vargas Lleras, contra Benedetti y el Partido de la U.



La Fiscalía le ha restado credibilidad a este documento porque los afectados: Lombana y Londoño, negaron enfáticamente que esas hayan sido conversaciones de ellos, además porque incurren en errores garrafales en materia penal y en fechas y otros detalles.



Para el fiscal Hernández, esta red quiso engañar al senador Benedetti y para ello, montó una serie de supuestas conversaciones, que, según la Fiscalía, nunca ocurrieron.



Ahora, ante el escándalo por su revelación, la Fiscalía procederá a escuchar a quienes aparecen mencionados en las conversaciones para saber si son o no reales.



Quedan varias dudas en el episodio:



- ¿Por qué la Fiscalía revela esta supuesta información falsa en una audiencia que siendo del caso, no está relacionada con Jaime Lombana?



-¿Por qué la Fiscalía en principio descartó la veracidad de los supuestos chats, sin antes haber escuchado a otros mencionados y a la hacker María Alicia Pinzón?



- ¿Por qué la Fiscalía sí considera que se hicieron seguimientos a un hijo de Jaime Lombana pero no le da credibilidad a los supuestos chats?



Más adelante revelaremos dos conversaciones que según la Fiscalía, demuestran que es un montaje y que es incoherente.

