Las lecciones que le dejó a Alberto Linero el caso Fredy Guarín

Inmediatamente pasa de celular a celular… pronto todos conocen el vídeo y se sienten con la autoridad para emitir un juicio. No hay contexto, solo unos cuantos minutos grabados por alguien que hace de testigo y a la vez quiere que los demás lo seamos. Los juicios saltan de un lugar a otro. Algunos apoyan, otros critican, otros invitan a la reflexión y la verdad creo que todos tenemos que aprender.

Me refiero al vídeo de la situación protagonizada por el futbolista Freddy Guarín, que este fin de semana se hizo viral y que ha ocasionado cualquier cantidad de opiniones.

Es evidente que nadie espera ver así a un ídolo del fútbol al que muchos jóvenes siguen, pero también lo es que no sabemos exactamente qué pasó, ni el porqué de esa reacción, que entendemos no se puede justificar, pero tampoco puede ser el motivo para crucificarlo. Más bien a mí me quedan varias lecciones:

1. Es necesario saber ser proactivos, poder elegir cómo reaccionamos a los estímulos que recibimos. Tenemos que ser conscientes de todas las posibles consecuencias de nuestros actos. No hay que dejar que las intensas emociones nos cieguen y no nos permitan analizar y entender de la mejor manera la situación que enfrentamos. Siempre tenemos que ser dueños de nosotros mismos.

2. Entrenarnos en resolución de conflictos es una de las necesidades que todos tenemos. Aunque suene muy simple, los problemas no se solucionan con problemas, y extrañamente es lo que más hacemos a diario. Hay que saber encontrar las palabras, las decisiones y las acciones que nos permitan soltar los nudos que nuestras personalidades y formación nos generan al relacionarnos. En todos los grupos humanos se crean desencuentros, enfrentamientos de posiciones, competencias y disputas que tenemos que saber enfrentar y solucionar de la manera más acertada. Ninguna familia está exenta de esas situaciones, por lo cual es importante saber reaccionar de un modo adecuado.

3. En el caso de Fredy, creo que ahora tiene que entender qué pasó, asumir las consecuencias de sus acciones, buscar ayuda profesional si es necesario y aprender de esta dura situación. Es un momento para interiorizar, comprender y aprender para el futuro. Ni las voces que lo quieren destruir, ni las que buscan decir que nada pasó, son buenas; ahora es necesario analizar con objetividad y sacar lecciones de vida. Sé que con disciplina y actitud se podrá conseguir.

