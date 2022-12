Los candidatos de la terna para fiscal ad hoc

El próximo jueves se reunirá por última vez en este año,Finalmente, el presidente Iván Duque solamente recompuso la terna anterior,Gilberto Orozco Orozco, quien asesoró al gobierno de Álvaro Uribe para sacar adelante una reforma a la justicia, exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura y conjuez del Consejo de Estado, cdecano ejecutivo de la facultad de derecho de la Universidad Sergio Arboleda.Clara María González ha dicho que, si es elegida por la Corte como fiscal ad hoc, de inmediato renunciará a su cargo en la Casa de Nariño, mientras que hace muy pocos días, el pasado 7 de diciembre,Dijo textualmente: "no se puede imaginar una institución para resolver un impase que no esté reglado en la ley o en la Constitución y, esa figura no existe en el universo jurídico de la Nación.

La Corte ideó la fórmula y provocó la discusión solicitando al presidente el envío de una terna”.

Vea también: Antes de ser ternado a fiscal ad hoc, Gilberto Orozco cuestionó ese cargo

Resulta curioso que hace cuatro días el doctor Orozco hubiera criticado la figura que ideó la Corte y hoy haya aceptado formar parte de la terna,Entre tanto, se conoció el documento de la Corte Suprema con el que se creó la figura de fiscal ad hoc para el caso Odebrecht, en donde explica que el periodo de esa persona no debería ser superior al de Néstor Humberto Martínez y, además,nde dice la Corte textualmente:“Resulta entendible que la vicefiscal, persona muy cercana y de plena confianza del fiscal general,“Quien ya no solo tiene un impedimento por haber asesorado profesionalmente a una de las empresas del grupo Aval involucradas, sino que hoy en día enfrenta una denuncia penal,

Publicidad