Los dilemas de la tecnología: hay ejercicios que nunca podrán ser reemplazados por la IA

Los humanos siempre hemos fantasiado con la relación tecnología. Libros, películas series nos han mostrado los miedos y deseos que experimentamos ante los avances tecnológicos. Desde una vida cómoda manejada por máquinas totalmente subordinadas que hacen que todo sea más fácil y que nos recorten tiempo y esfuerzo en algunas tareas hasta las guerras porque la tecnología toma el control del mundo somete a los humanos y busca su desaparición.

Estos ejercicios futuristas se han incrementado con la presencia de la inteligencia artificial. Recordemos que para los expertos la finalidad de esta es “crear sistemas que puedan aprender y evolucionar con el tiempo; que sean capaces de tomar decisiones y realizar tareas de manera autónoma y eficiente para que la tecnología y los humanos puedan abordar de forma más efectiva una amplia variedad de desafíos y oportunidades”. Teniendo como características aprendizaje automático, automatización, ingestión de datos, análisis de datos, almacenamiento en la nube y procesamiento del lenguaje natural.

Por eso no es extraño que entre las preguntas que nacen ante su popularización es ¿qué profesiones humanas no serán remplazadas por la Inteligencia artificial? Algunos expertos aseguran que todas, que no habrá nada que la tecnología no pueda hacer en términos de oficio. Otros dicen expertos como “Andrea Valenzuela, rectora de la Universidad Latinoamericana, a la revista Forbes, las carreras que implican trabajo creativo no podrán ser reemplazadas por la inteligencia artificial. Ella explica que la IA puede generar contenido escrito, pero no puede comprender el contexto, el significado implícito o las emociones. Tampoco puede tener la sutileza corporal del ser humano cuando se comunica”. Esto haría que profesiones como arquitectura, diseño, comunicación, psicología, ingeniería de sistemas, desarrollo de software tuvieran que ser realizada por seres humanos concretos y nunca por las máquinas.

La verdad creo que lo más importante es trabajar en lo que definitivamente nos define porque lo que nos hace felices es la alineación entre el ser y el hacer. Preocuparnos ahora por esas preguntas puede ser fuente de ansiedad y nada más.