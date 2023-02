Los reparos de la Fiscalía a la ley de sometimiento que propone el Gobierno para "narcos"

El país sigue con mucha atención los beneficios que el Estado de nuevo les ofrecerá a los narcotraficantes para que, en teoría, abandonen las actividades criminales.

Por eso es clave tener todos los ojos puestos en el proyecto de ley que prepara el gobierno para el sometimiento del Clan del Golfo, los Pachenca y otros grupos dedicados al narcotráfico y a otras actividades delictivas, proyecto que está ad portas de comenzar a discutirse en el Congreso y que desde ya genera muchas dudas.

Nueve de esas inquietudes las expresó el fiscal general Francisco Barbosa ante el Presidente Gustavo Petro, c on quien se reunió por cerca de dos horas para alertarle sobre el riesgo de la posible falta de control de los bienes entregados por los mafiosos y frente a la gravedad que implicaría que las investigaciones no estuvieran en cabeza de su despacho sino de una unidad creada al amparo del acuerdo de paz con las Farc.

El Fiscal Francisco Barbosa dijo que la ley de sometimiento debe tener en cuenta los topes de la ley de extinción de dominio, que permite que los narcos que entreguen sus bienes, puedan quedarse con propiedades adquiridas con dineros ilícitos hasta por 2.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, unos 2.900 millones de pesos.

Además, el Fiscal le pidió al Presidente que no permitiera en la ley que los narcos sumaran a su inventario de bienes entregados, los que ya están en manos de las autoridades, entre otras cosas recordando que durante su administración se han incautado propiedades por más de 26 billones de pesos.

Las otras peticiones del fiscal al Presidente Petro para tener en cuenta en la ley de sometimiento son las siguientes:

1 -La Fiscalía es la que debe aplicar el sometimiento a la justicia, no solamente la Unidad Especial dentro de la Fiscalía creada al amparo del acuerdo de paz con las Farc, pues todas las unidades del ente investigador trabajarán en esto, bajo el criterio del Fiscal General de la Nación.

2- Debe haber mayores tiempos para investigar detalladamente a los narcotraficantes sometidos a la justicia.

3- Las autoridades deben seguir las investigaciones penales por los delitos que no reconozcan los narcotraficantes.

4 – Pide que la Fiscalía no sea la encargada de verificar listados y requisitos de los postulados a la ley de sometimiento.

5 – No se debe aplicar el principio de oportunidad hasta tanto se cumplan los requisitos previstos en la ley. Dijo el Fiscal que “no se da la zanahoria antes, porque se la comen”.

6- El fiscal General Francisco Barbosa advirtió que no hay una ruta de protección para las víctimas del narcotráfico.

7 – La Fiscalía advirtió que no hay lugar a modificación de sentencias ya ejecutoriadas por jueces, a pesar de que entre en vigencia la ley de sometimiento.

8 - El fiscal General le pidió al presidente Gustavo Petro no aplicar el principio de oportunidad para delitos graves, como infracciones al Derecho Internacional Humanitario.

