Nadie puede negar el narcotráfico en Colombia, pero lo que duele es generalizar

Me impresionaron las declaraciones de Shakira en la revista digital Glamour UK, cuando le preguntaron por los prejuicios y el sexismo que había tenido que vivir en su exitosa carrera musical; ella dijo: “Creo que sufrí más de otro tipo de prejuicios, como ser colombiana... Recuerdo cuando tuve mi primer gran salto en la música fuera de Colombia, hubo muchos comentarios de doble sentido sobre lo que significaba ser colombiano, generalmente asociados con el narcotráfico. Es como, siempre somos la broma, fue incómodo”.

Y me impresionó, no por lo novedoso, ya que muchos de los que hemos salido, en algún momento lo hemos vivido en el extranjero, sino porque creí que alguien tan talentoso no tendría por qué haber pasado por esa dura experiencia. Creo que hay tres factores allí presentes:

1. La bendita generalización que nos lleva a creer que la parte representa el todo, y que si uno es, todos son. Lo cual no solo es falso, sino además irresponsable, porque termina dañando a seres humanos sin necesidad.

2. Caer en el humor fácil, que desde los clichés, quiere asegurar la sonrisa o el entretenimiento. Creemos que es una broma, pero a los otros les puede estar hiriendo y dañando en su dignidad. Lo cual termina siendo una falta total de empatía y compasión.

3. Una cierta actitud de superioridad moral, que nos hace creer que somos mejores que los otros solo por su procedencia, su orientación sexual, su oficio, su religión o ateísmo, o cualquier razón que desde la miopía propia de los extremistas, nos haga sentir mejores.

Lástima que de esto uno se da cuenta cuando es la “víctima”, y obvio, se olvida todo lo que se sufre por este tipo de generalizaciones cuando se está ante un extranjero.

Nadie puede negar el narcotráfico en Colombia, pero tampoco se puede generalizar y pensar que todos los colombianos lo somos. Así tenemos que ser capaces de entendernos frente a cualquier extranjero. No decidimos donde nacer en algún lugar, pero sí decidimos ser buenas personas con todos los demás, porque la bondad no se grita, sino que se demuestra en acciones concretas. Necesitamos más praxis del amor.

