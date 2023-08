No se trata de vivir sin dificultades, se trata de superarlas aprendiendo de ellas

La vida no es fácil. Tenemos situaciones adversas que enfrentar y vencer, sabiendo que en cada una de ellas saldremos siendo mejores seres humanos. Hay frustraciones, enfermedades , conflictos, miedos y muchas otras experiencias que nos ponen a prueba y que nos permiten dar lo mejor de nosotros mismos. Entiendo estas situaciones difíciles cómo maestras de crecimiento y aprendizajes necesarios para la realización del proyecto de vida.

No se trata de vivir una existencia sin dificultades . Se trata de superarlas aprendiendo de ellas, desarrollando las habilidades que requerimos para ser más felices, fortaleciendo dimensiones de nuestro ser que estaban débiles. Vivir exige desencuentros, batallas y dolores que son oportunidades y lecciones de vida. Una palabra que me gusta por su etimología latina es “Resiliencia” que implica esa habilidad de mantenerse sano en medios insanos, de resistir al embate de las fuerzas externas y de ser flexible de tal manera que pueda encontrar las lecciones, los crecimientos, las oportunidades que están presentes en esos momentos duros.

Las personas resilientes no se quejan exageradamente, ni pretender que otros les solucionen los problemas mágicamente, ni buscan la vida como un idilio en el que no haya dificultades, sino que aprenden a superarse con respuestas creativas, inteligentes y muy responsables. Me gusta entender “la resiliencia tiene como principal característica la capacidad de resistir ante las crisis y pruebas de la vida con una especial capacidad para la adaptación y la superación, pudiendo hacer frente a las diversas situaciones con un balance final de éxito y enriquecimiento personal a pesar de las dificultades” (Torralba L).

Creo que el momento que atravesamos como sociedad nos exige resiliencia. Lo digo pensando en Colombia con los retos y desafíos que a diario se nos generan. No creo que sea el momento de darnos por vencidos sino de resistir con inteligencia.

En mi libro Espiritualidad Para Humanos trabajo este tema con más profundidad. Te invito a trabajar este tema.

