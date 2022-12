¿Por qué Colombia Humana se quedó sin personería jurídica?: opinión de Ricardo Ospina

Antes de terminar su periodo actual, los magistrados del Consejo Nacional Electoral tomaron por mayoría, 6 votos contra 2, una controvertida decisión que ya comienza a agitar el ya de por sí crispado ambiente político colombiano.

Como estaba cantado desde la semana pasada, el CNE decidió tumbar la ponencia del magistrado Armando Novoa, lo que en plata blanca significa que Colombia Humana, el movimiento significativo de ciudadanos que fue la plataforma de Gustavo Petro para intentar su llegada a la Presidencia en las pasadas elecciones, no contará con personería jurídica.

Aunque todavía no se conoce el fondo de la decisión, el argumento que desde la semana pasada había sido acogido por cinco de los magistrados, es que no se le puede reconocer personería jurídica a un movimiento que no alcanzó el tres por ciento del total de los votos en las elecciones a Senado y Cámara de Representantes.

En el caso particular de Colombia Humana, dicho movimiento no tuvo una lista de aspirantes para las elecciones a Congreso, ya que Petro y su gente decidieron armar una coalición que llamaron la lista de la Decencia, con partidos que ya cuentan con personería jurídica como la Unión Patriótica, la Alianza Social Independiente y el movimiento MAIS.

Por supuesto, Gustavo Petro, Angela María Robledo y sus más importantes alfiles, insisten en que esta decisión es un golpe a uno de los principales opositores del gobierno de Iván Duque, adoptado, dicen ellos, por los partidos políticos que hoy forman parte de esa coalición de Gobierno.

Petro ha dicho en reiteradas oportunidades, que el Consejo Nacional Electoral no podía desconocer la voluntad de ocho millones de personas que votaron por él y por la Colombia Humana en las elecciones presidenciales del pasado 17 de junio.

La ley ha sido clara en señalar que la personería jurídica de los partidos políticos se adopta con base en las votaciones para Congreso y en este caso, los magistrados del CNE aplicaron la norma.

Mientras Petro y su gente anuncian que entablarán acciones jurídicas contra la decisión, los efectos prácticos de este fallo son entre otros que Colombia Humana no podrá declararse oficialmente como partido de oposición, no tendrá los beneficios adicionales de financiación estatal, no podrá presentar candidatos propios a las elecciones regionales de 2019 y tampoco podrá aspirar a una vocería en el Congreso con base en el nuevo estatuto de oposición, ni tampoco podrá ejercer el derecho a réplica en televisión, como tampoco tendrá derecho a un espacio televisado para controvertir el discurso presidencial del 20 de julio.

A pesar de todo esto, Gustavo Petro sigue teniendo un lugar de gran importancia en la oposición política colombiana y seguirá siendo un jugador determinante para el futuro de este gobierno y de las elecciones de 2022.

