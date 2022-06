Próximo gobierno debe proseguir apoyo al trabajo de Acnur por refugiados venezolanos y desplazados

Me ofrecen una arepa reina pepiada, y con ella, me acogen y me permiten sentir todo el cariño de hermanos. Me siento a la mesa y comienzo a conversar con Zoheny, quien es una venezolana que por las circunstancias vino a nuestra patria a encontrar mejores posibilidades. También están allí Rafael, un colombiano que de niño se fue a vivir a Venezuela y que por la situación tuvo que volver; Michael, que es de Puerto Bélgica en Antioquia, y fue desplazada por todos los hechos violentos vividos en su contexto, y Derly, una bogotana del Barrio Kennedy que ha sido de las comunidades receptoras de los migrantes.

Realmente fue una perfecta ocasión para sentirse entre amigos y para hablar en torno al Día Mundial del Refugiado impulsado por Acnur, la Agencia de la ONU para estos menesteres, y que se conmemoró ayer. Fue una experiencia muy grata, ya que volvimos a entender que nadie se va de su casa porque quiere, que hay dolor y sufrimiento al tener que buscar otras condiciones para vivir; que ellos siempre están dispuestos a dar lo mejor de sí para construir su proyecto de vida y ayudar a los que los reciben, que sufren por las generalizaciones, la discriminación y las manifestaciones de xenofobia.

Para mí fue una confirmación de lo abierto que debemos estar al otro, a sus prácticas culturales buscando una integración que nos haga crecer a todos. En sus palabras y expresiones de afecto volví a comprender que todos tenemos el derecho a buscar protección, sin importar quiénes seamos, de dónde provengamos o cuándo hayamos sido forzados a huir.