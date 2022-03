¿Qué hacer cuando familiares abandonan un grupo de WhatsApp por la polarización política?

Creo que la gran mayoría de nosotros, en esta época, hacemos parte de muchos grupos de WhatsApp. Estos pueden ir desde aquellos en los que se envían mensajes motivadores, pasando por lo laboral, y muchos otros solo por el interés de mantenernos en comunicación con un grupo determinado de personas; allí se encuentran conversiones de todo tipo, y ayer me pasó algo que me causó mucha curiosidad y me generó algunas reflexiones.

En un grupo en el que hay distintos miembros de mi familia, se empezó una discusión por diferencias políticas, que terminó en agresiones verbales, y me impresionó por el nivel de violencia, tanto que 3 primos decidieron abandonar el chat. Creo que esta situación fácilmente puede sucederle a cualquiera, en cualquier tipo de grupo.

Entiendo la importancia de las visiones políticas, de tener unos principios y unos intereses en este ámbito de la vida, y entiendo además que esos pensamientos pueden ser contrarios a los de otros; lo que no puedo entender, es que grupos humanos marcados por valores tan sublimes como la familia o los amigos, terminen fragmentados y dañados por este tema.

Tengo claro que nadie puede obligar a otro a creer en lo que no quiere, en lo que no entiende ni en lo que no desea aceptar, eso significaría querer decidir por los demás, y está claro que solo puede ser feliz aquel que es capaz de sentirse libre para asumir sus posiciones, y nadie es más que nadie para acabar con esa libertad.

Ninguna ideología política nos hace ser mejor que otros; ni mucho menos nos puede llevar a maltratar verbalmente y dañar la integridad de aquellos a los que decimos amar.

Creo que solo podremos ser un mejor país si somos capaces de entendernos en medio de nuestras diferencias, y ese entendimiento comienza en los espacios más íntimos y pequeños en los que compartimos, porque si no somos capaces de respetar y valorar más allá de cualquier ideología a aquellos que amamos, difícilmente podremos hacerlo con alguien a quien no conozcamos, y es allí donde nace la intolerancia y la violencia que estamos llamados a superar como sociedad.