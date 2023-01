Que la tecnología no te use: úsala tú a ella

La tecnología nos ha transformado muchas de las prácticas cotidianas. Hoy tenemos nuevas formas de juntarnos, de divertirnos, de comunicarnos, de trabajar y educarnos gracias a las pantallas que invadieron todos nuestros espacios vitales. Por ello una pregunta pertinente es ¿para qué usamos la tecnología? Particularmente a mí me sirve como fuente de información, para estar en contacto con personas que son importantes para mí, para leer algunos textos e interactuar con los que me siguen en las redes sociales.

No podemos ser esclavos de la tecnología ni permitir que esta sustituya algunas experiencias que requieren la presencia física, como por ejemplo la crianza. Por muy buenas “nanas” que sean algunas pantallas, la presencia de los padres es fundamental en este proceso.

Creo que se requiere un acompañamiento para que los jóvenes tengan el mejor uso posible de estos aparatos. Para ellos pueden ser una gran herramienta que les abre el mundo del conocimiento, les permite desarrollar algunas habilidades cognitivas y aún establecer relaciones con personas que no conocen físicamente, pero tiene que ser usada con conciencia, responsabilidad, sabiendo establecer los límites del caso.

Creo que desde este ángulo se debe interpretar el comentario del presidente Gustavo Petro, quien, durante su intervención en la reunión con los tenderos, tratando de mostrar el rol y la necesidad del Estado Colombiano de potenciar la educación y la tecnología, dijo que los jóvenes “se ponen a ver viejas” en sus celulares y que “hay que aprender la aplicación de la contabilidad, la aplicación de las conexiones, las aplicaciones de hacer inventarios. […]” muchas que ni el mismo conoce.

Es así. La tecnología no puede ser simplemente una manera de entretenimiento, tiene que ser una herramienta de formación. No basta con ver a los influencers en retos ridículos ni seguir las tendencias para opinar de lo que no se sabe, sino que es necesario estudiar, investigar, leer y descubrir maneras de aprovechar al máximo las posibilidades que la tecnología con sus características ofrece. Que la tecnología no te use a ti, sino que seas tú quien la use a ella.