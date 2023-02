¿Qué significa la libertad del hijo de ‘La Gata’ para ser gestor de paz?

Blu Radio conoció en primicia la boleta de libertad de J orge Luis Alfonso López , el hijo de Enilce López, ‘La Gata’, quien estaba en prisión domiciliaria por matar a un periodista, un empresario, también por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Por sus delitos, fue condenado a 29 años a prisión.

Ahora, según reveló Ricardo Ospina, director del Servicio Informativo de Blu Radio, López será gestor de paz del Gobierno de Gustavo Petro, una decisión que puede ser considera “controversial” y polémica por lo que implica en el proceso de paz total que actualmente se desarrolla.

Así lo describió en Mañanas Blu el panelista Héctor Riveros, quien dijo que Jorge Luis Alfonso López no cumple con los requisitos para cumplir como gestor de paz, pues no pertenece a ningún grupo ilegal con reconocimiento político.

“Hay muchos temas, pero la controversia, la primera, es entre este juez y la teoría de la Fiscalía de que este tipo de beneficios o reconocimientos solo puede recaer en personas que pertenezcan a grupos a los cuales se les ha reconocido el estatus de político y, obviamente, este señor no cumple el requisito”, puntualizó.

Añadió que, parece ser, que no se cumplieron las condiciones requeridas para que se hiciera el proceso como corresponde, por lo que ahora el Gobierno deberá explicar la polémica asignación y liberación de López. Misma opinión compartió Álvaro Forero, quien mencionó durante el debate de Mañanas Blu que esto se podría convertir en un “escándalo”.

“Uno no ve el lazo entre este criminal y un grupo armado, por ejemplo, dedicado al narcotráfico. No se ve cómo puede influir para desmontar estas organizaciones para que se sometan a la justicia. El Gobierno deberá explicar su importancia como gestor paz, si no, será escandaloso”, aseveró Forero.

¿Es legal esta liberación?

“Al Gobierno, para legitimar esa figura, debe hacer una mejor labor de explicar cuál es su rol y por qué están siendo escogidos como gestores de paz, a qué grupo pertenecían, porque están sacando gente y luego buscando el grupo para justificar su salida”, dijo por su parte Daniel Mejía.

