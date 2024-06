Cinco advertencias sobre las redes sociales que usted no puede dejar pasar

La máxima autoridad sanitaria de Estados Unidos, el cirujano general Vivek Murthy, ha comparado nuevamente el daño de las redes sociales con el de otras drogas legales. Por ello, propone colocar una etiqueta de advertencia en las plataformas sociales para alertar sobre los posibles daños a la salud mental. Desde mi perspectiva como consumidor y creador de contenido en redes, creo que es necesario explicitar estas advertencias. Yo iría más allá de mencionar los daños físicos y emocionales, proponiendo algunas advertencias como, por ejemplo:

Las redes sociales distorsionan la realidad y pueden mentir. No creas todo lo que lees y escuchas en las redes. Esfuérzate en ser crítico y aplica la máxima “Ver para no creer”. Asegúrate completamente antes de opinar o actuar basándote en un mensaje visto en redes que lo que allí dice es verdadero. No falta, por ejemplo la gente que cae en campañas de falsos medicamentos o de inversiones.

Las redes sociales causan adicción. Los expertos ya lo han explicado. Los "me gusta" liberan dopamina, una de las hormonas de la felicidad, y oxitocina, la hormona de la generosidad y la confianza, lo que nos impulsa a interactuar más y crea un círculo vicioso.

Las redes sociales nos manipulan a través de nuestras emociones. Puede suceder que, ante un comentario posiblemente generado por un bot que busca provocar una reacción emocional, reaccionemos de manera exagerada creyendo que lo que se dice es de vida o muerte.

Las redes sociales no reflejan la realidad. Me ha pasado que recibo miles de comentarios por un vídeo editado intencionalmente para hacerme quedar mal, pero luego salgo a la calle y me encuentro con personas que me demuestran cariño y no mencionan el tema en absoluto.

Las redes sociales nos alejan físicamente de las personas. Nos hacen creer que basta con estar conectados virtualmente, cuando las verdaderas relaciones se construyen mediante el diálogo real y físico.

Estas serían las advertencias más evidentes y obvias que yo pondría. No sé si tú agregarías otras.