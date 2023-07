La dopamina: una guía para entender cómo funciona esta importante hormona

La dopamina es una hormona que juega un papel importante en nuestro cerebro . Se libera cuando hacemos algo que nos gusta, como comer, tener relaciones sexuales o jugar. La dopamina nos hace sentir bien y nos ayuda a aprender y recordar cosas.

La dopamina también está involucrada en la adicción . Cuando hacemos algo que es adictivo, como tomar drogas o alcohol, la dopamina se libera en grandes cantidades. Esto nos hace sentir muy bien y nos hace querer seguir haciendo esa cosa.

Sin embargo, la liberación excesiva de dopamina puede dañar nuestro cerebro. A medida que nos acostumbramos a la liberación de dopamina, nuestro cerebro se vuelve menos sensible a ella. Esto significa que tenemos que hacer cosas cada vez más extremas para sentir la misma cantidad de placer.

La psiquiatra Anna Lembke es una experta en el tema de la dopamina y la adicción. En su libro "Dopamine Nation: Finding Balance in the Age of Excess", Lembke explica cómo la dopamina nos impulsa a buscar recompensas y cómo esto puede conducir a la adicción.

Publicidad

Lembke argumenta que vivimos en una "era de exceso". Estamos constantemente bombardeados con estímulos que liberan dopamina, como las redes sociales, los videojuegos y los teléfonos inteligentes. Esto puede hacer que sea difícil encontrar satisfacción en las cosas simples de la vida.

Lembke sugiere que podemos aprender a regular nuestros niveles de dopamina para vivir una vida más feliz y equilibrada. Esto significa hacer cosas que liberan dopamina de manera saludable, como hacer ejercicio, pasar tiempo con amigos y familiares y practicar la gratitud.

Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp aquí:👉🏻 bit.ly/42ZQznF

Publicidad

¿Cómo podemos regular nuestros niveles de dopamina?

Hay algunas cosas que podemos hacer para regular nuestros niveles de dopamina:

Ejercitarse: El ejercicio libera dopamina de manera natural. Cuando hacemos ejercicio, liberamos endorfinas, que son hormonas que nos hacen sentir bien.



El ejercicio libera dopamina de manera natural. Cuando hacemos ejercicio, liberamos endorfinas, que son hormonas que nos hacen sentir bien. Pasar tiempo con amigos y familiares: Pasar tiempo con las personas que amamos también libera dopamina. Las relaciones sociales son importantes para nuestra salud mental y emocional.



Pasar tiempo con las personas que amamos también libera dopamina. Las relaciones sociales son importantes para nuestra salud mental y emocional. Practicar la gratitud: La gratitud es una forma de enfocarnos en las cosas buenas de nuestras vidas. Cuando somos agradecidos, liberamos dopamina y otras hormonas que nos hacen sentir bien.



La gratitud es una forma de enfocarnos en las cosas buenas de nuestras vidas. Cuando somos agradecidos, liberamos dopamina y otras hormonas que nos hacen sentir bien. Evitar las recompensas rápidas: Las recompensas rápidas, como comer alimentos poco saludables, ver televisión o jugar videojuegos, liberan dopamina de manera rápida. Sin embargo, estas recompensas también pueden ser adictivas y pueden dañar nuestra salud a largo plazo.



Las recompensas rápidas, como comer alimentos poco saludables, ver televisión o jugar videojuegos, liberan dopamina de manera rápida. Sin embargo, estas recompensas también pueden ser adictivas y pueden dañar nuestra salud a largo plazo. Dormir lo suficiente: El sueño es importante para la producción de dopamina. Cuando no dormimos lo suficiente, nuestros niveles de dopamina pueden disminuir.

Al hacer estas cosas, podemos aprender a regular nuestros niveles de dopamina para vivir una vida más feliz y equilibrada.

La puede interesar: