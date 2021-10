Residente no está bien al creerse superior que J Balvin

Lo peor que puede pasar son las peleas públicas de amigos o de personas muy cercanas, porque salen a relucir situaciones y acciones que son muy personales y que creo no le interesan a la mayoría. Siento que eso es lo que ha pasado en la discusión entre Rene Pérez, que se conoce en el mundo de la música Urbana como “Residente” y J Balvin.

Todo comenzó la semana pasada, cuando el artista urbano colombiano se quejó de los Latin Grammys y propuso que los artistas de este género no participaran en la ceremonia; esto produjo un video fuerte del artista puertorriqueño en el que descalificaba la música de Balvin por considerarla de consumo como los “hot dogs”, y no de una gran elaboración como las que pueden merecer las estrellas Michelin. Después, bajó su vídeo y creímos que todo había terminado allí, pero el sábado reapareció con una andanada de descalificaciones y críticas contra la integridad moral de Balvin, al que, en una clara alusión política llamó “el tibio de Medellín”, entre otros duros comentarios.

No creo que estén bien las descalificaciones personales, ni pretender ser el que decide quién hace arte y quién no. Creerse superior moralmente a los otros por los compromisos que se tienen, no está bien. Los seres humanos son iguales en dignidad y creo que se les tiene que respetar, aunque tengan posiciones ideológicas o de vida distintas.

También en el fondo está la discusión del compromiso político de los artistas. Algunos quieren obligarlos a que tomen las mismas posiciones que ellos tienen, creo que esto pertenece a lo más íntimo y debe ser siempre una decisión consciente y libre.

Hacer un video para despreciar a un colega e insinuar: “tú eres malo, yo soy bueno”, no creo que esté bien. Creo que todo se puede decir y demostrar, pero siempre desde el respeto por el otro y sin la intención de demostrar que somos mejores y más dignos que los demás. No me gusta este género musical, conozco poco las canciones, pero sí tengo claro que los valores se demuestran en acciones que quieran construir y no destruir. Cuidado con el fanatismo.