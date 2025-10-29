Se necesita transparencia en las cifras sobre cultivos y producción de cocaína en 2024

Siguen creciendo los cultivos de hoja de coca en el país. Según confirmó el presidente Gustavo Petro, anticipando los datos del informe del Simci de 2024, el país pasó de tener 253 mil hectáreas de hoja de coca en 2023 a unas 262 mil el año pasado, lo que implica un aumento del 3,56%.

Según el presidente Petro, el informe de la ONU, que históricamente ha sido pagado por el ministerio de Justicia, contiene varios errores metodológicos, entre ellos la inclusión de 80 mil hectáreas de coca que según el jefe de Estado, están abandonadas y de otras 22 mil hectáreas que estarían en tránsito de cultivos ilícitos a lícitos. Si esto fuera cierto, la cifra de cultivos de hoja de coca en Colombia no sería de 262 mil sino de 160 mil hectáreas.

Como nota al margen, habitualmente el informe del Simci es publicado anualmente en septiembre. Este año no ha sido posible conocerlo públicamente porque el gobierno está en desacuerdo con los resultados, al punto de que el presidente Petro le habría pedido al secretario General de la ONU, Antonio Guterres, que fuera revisado a la luz de una nueva metodología.

La revelación de datos por parte del presidente Petro tiene como contexto las acusaciones de congresistas republicanos estadounidenses como María Elvira Salazar, quien afirmó que durante el gobierno del presidente Gustavo Petro crecieron un 300% los cultivos de hoja de coca, sumado a la descertificación del gobierno Trump a Colombia en la lucha contra las drogas y la reciente inclusión del presidente Petro en la Lista Clinton.



Aunque el presidente Petro y su gobierno insisten en un supuesto error metodológico de Simci para medir los cultivos de coca y la producción de cocaína en Colombia, lo cierto es que expertos en el tema aseguran que es una versión dudosa, porque la metodología tradicional no incluye el conteo de cultivos abandonados.

El trasfondo es el fracaso de la política de erradicación forzada, que en lo corrido de este año va apenas en 6 mil hectáreas y quedó paralizada desde la descertificación de Estados Unidos a mediados de septiembre.

Aunque el presidente Petro insiste en que su estrategia antidrogas es exitosa porque según los datos que muestra, han aumentado las incautaciones de embarques de cocaína, la “bolita” está en que según todas las mediciones, se ha disparado la producción de cocaína, de hecho, la progresión ha sido así: en 2021 Colombia produjo 1.400 toneladas del alcaloide, en 2022 la producción se disparó a 1.738 toneladas y en 2023 se produjo un salto a 2.664 toneladas de cocaína producida en el país, la cifra más alta de la historia, lo cual lleva al natural aumento de las incautaciones.

Sería muy importante que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito publicara en su totalidad el informe sobre el Monitoreo de los Territorios con presencia de cultivos de coca, incluyendo la productividad y producción de cocaína en 2024, para tener el panorama completo y real sobre el narcotráfico hoy en el país.