“Si Petro no se pone límites, se los vamos a poner a través de la Rama Judicial”: Paloma Valencia

La senadora y precandidata presidencial por el Centro Democrático Paloma Valencia, aseguró que el presidente Gustavo Petro debe rectificar y ofrecer disculpas públicas por haberla señalado falsamente como “cómplice de falsos positivos”. Sus declaraciones se dieron este lunes en Mañanas Blu 10 AM, tras el fallo de un juez que ordenó al mandatario corregir sus afirmaciones en un plazo de cinco días hábiles.

El Juzgado 46 Administrativo de Bogotá determinó que el jefe de Estado vulneró los derechos de Valencia al publicar el 29 de septiembre en su cuenta de X (antes Twitter) que la senadora era “cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes”, en referencia a las víctimas de los falsos positivos en Colombia.

“Estamos pendientes de que lo haga. Él no puede decir que soy cómplice de falsos positivos y quedar simplemente así. Yo me estaba graduando de la Universidad cuando ganó Uribe y no hice parte de ninguno de sus gobiernos”, sostuvo Valencia, quien negó cualquier tipo de vínculo con esos crímenes.La congresista insistió en que Petro no solo debe rectificar, sino también ofrecer excusas públicas. Según dijo, las acusaciones del mandatario no se refirieron a una “responsabilidad política”, sino a un delito que nunca cometió.

“Él no me habló de responsabilidad política. Dice ‘Paloma Valencia es cómplice de falsos positivos’. Es una figura que implica, entre otras cosas, que debí haber sido judicializada. Si fuera responsabilidad política, tampoco la tengo, porque yo no trabajé con Uribe ni fui ministra de Defensa”, señaló. Valencia calificó de “enfermedad” la práctica de atribuir responsabilidades sin pruebas y advirtió que el presidente deberá acatar la decisión judicial.



“Él tiene que decir lo que ha dicho y ofrecer disculpas públicas. Son cinco días hábiles que empiezan a contar desde hoy. Yo no soy cómplice de falsos positivos, ni tengo ninguna responsabilidad en ese fenómeno. Si Petro no se pone límites, se los vamos a poner a través de la Rama Judicial. Hay unas leyes que él tiene que respetar”, enfatizó. La senadora agregó que le “da vergüenza con los colombianos tener un gobernante tan lengüiflojo” y reiteró que la justicia debe marcar un precedente frente a los señalamientos sin sustento.

En otro tema, la precandidata se refirió a la reciente consulta interna del Pacto Histórico, en la que —según dijo— hubo denuncias de posibles presiones a los votantes.

“Una consulta en una época fría es una votación que no es mala. Hemos recibido denuncias de varias entidades de que a la gente casi que la forzaron a salir a votar”, afirmó al respecto. Cabe recordar, sobre el primer tema, que el fallo que ordena la rectificación presidencial se suma a otras decisiones judiciales que han exigido al mandatario retractarse por declaraciones contra diferentes figuras públicas. El presidente Petro tiene ahora un plazo de cinco días hábiles para cumplir la orden del juzgado.