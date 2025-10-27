En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Iván Cepeda
Petro en Lista Clinton
Huracán Melissa
Bancolombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Juez ordena a Petro rectificar por asociar a Paloma Valencia con los falsos positivos

Juez ordena a Petro rectificar por asociar a Paloma Valencia con los falsos positivos

Un juez de Bogotá le dio 5 días al presidente Gustavo Petro para que se retracte y pida disculpas públicas a la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia tras haber dicho que ella fue “cómplice”.

Gustavo Petro y Paloma Valencia
Gustavo Petro y Paloma Valencia
Foto: Presidencia/ prensa Paloma Valencia
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 27 de oct, 2025

Se suma otra orden de rectificación a la larga lista que ya tiene el presidente Gustavo Petro. Esta vez, un juez de Bogotá amparó los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, tras considerar que una publicación realizada por el presidente en la red social X vulneró sus derechos.

El caso está relacionado con un trino publicado el pasado 29 de septiembre, en el que el mandatario respondió a un mensaje de la congresista y señaló: “Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por armas oficiales, no lo siente”.

Por esta razón, la congresista del Centro Democrático interpuso una tutela argumentando que dicha afirmación constituía una imputación penal sin sustento judicial alguno y que afectaba su reputación pública.

Gustavo-Petro-AFP.png
Presidente Gustavo Petro
Foto: AFP

En su defensa, la Presidencia sostuvo que la expresión debía entenderse como una crítica política y no como una acusación penal, y que el término “cómplice” se usó con una connotación ética o institucional, propia del debate público.

Sin embargo, el juzgado concluyó que el mensaje del mandatario excedió el marco del discurso político protegido, ya que en la frase le atribuía a Paloma Valencia una conducta delictiva.

Por ello, la orden es que el presidente Gustavo Petro, en un término de cinco días, deberá retractarse públicamente en los mismos términos y por el mismo medio en que realizó la publicación, es decir, en su red social X.

Además, el juez le llamó la atención al presidente para que se abstenga de emitir afirmaciones similares que puedan afectar, de manera directa o indirecta, los derechos de Paloma Valencia.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Paloma Valencia

Gustavo Petro

Publicidad

Publicidad

Publicidad