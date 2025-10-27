Juez ordena a Petro rectificar por asociar a Paloma Valencia con los falsos positivos

Se suma otra orden de rectificación a la larga lista que ya tiene el presidente Gustavo Petro. Esta vez, un juez de Bogotá amparó los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre de la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, tras considerar que una publicación realizada por el presidente en la red social X vulneró sus derechos.

El caso está relacionado con un trino publicado el pasado 29 de septiembre, en el que el mandatario respondió a un mensaje de la congresista y señaló: “Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por armas oficiales, no lo siente”.

Por esta razón, la congresista del Centro Democrático interpuso una tutela argumentando que dicha afirmación constituía una imputación penal sin sustento judicial alguno y que afectaba su reputación pública.

En su defensa, la Presidencia sostuvo que la expresión debía entenderse como una crítica política y no como una acusación penal, y que el término “cómplice” se usó con una connotación ética o institucional, propia del debate público.



Sin embargo, el juzgado concluyó que el mensaje del mandatario excedió el marco del discurso político protegido, ya que en la frase le atribuía a Paloma Valencia una conducta delictiva.

Por ello, la orden es que el presidente Gustavo Petro, en un término de cinco días, deberá retractarse públicamente en los mismos términos y por el mismo medio en que realizó la publicación, es decir, en su red social X.

Además, el juez le llamó la atención al presidente para que se abstenga de emitir afirmaciones similares que puedan afectar, de manera directa o indirecta, los derechos de Paloma Valencia.