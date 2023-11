Tenemos que estar sanos mentalmente para asumir errores, fracasos y adversidades

Me impresiona mucho la cantidad de jóvenes y niños que están presentando problemas de salud mental. Depresión, ansiedad, estrés son los trastornos más comunes que se están evidenciando. Buscando información sobre este punto me encontré una entrevista en la BBC news de Alessandra Corrêa a Peter Gray, profesor investigador de psicología y neurociencia en el Boston College. Y me llamó mucho la atención la tesis que propone el especialista: "Una de las principales causas del aumento de los trastornos mentales es la disminución de las oportunidades de los niños y adolescentes para jugar y realizar otras actividades independientes de la supervisión y el control directos de los adultos".

Este psicólogo considera que la falta de autonomía en algunos de los procesos que viven los niños y adolescentes les impide que puedan desarrollar las resiliencias y las habilidades necesarias para enfrentar las tensiones y dificultades que se generan en la vida diaria.

Sobreproteger a los niños, impedirles resolver por sí mismos las pequeñas situaciones que se les presentan, atiborrarlos de ocupaciones para mantenerlos entretenidos, puede ocasionar que ellos terminen sin tener las habilidades que se requieren para enfrentar el aburrimiento, las contradicciones y las frustraciones de la vida. Esto implica entender el rol de los padres y de los adultos cuidadores en la educación de los niños.

Se requiere el amor explicito y protector que permita que ellos vayan asumiendo progresivamente la autonomía requerida para ser dueños de su propia vida. Es un aspecto más a tener presente en esta gran cantidad de manifestaciones de falta de una buena salud mental por la que atraviesa la sociedad.

Es hora de mirar con atención la salud mental y darse cuenta cómo estamos viviéndola. Todos tenemos que estar tan sanos mentalmente que podamos asumir los errores, los fracasos, las adversidades y las contradicciones que experimentamos en la vida, sin que eso ocasione un descontrol. También llama la atención la manera como los padres o cuidadores asumen sus dificultades, porque ellos son modelos para los niños y adolescentes que están educando.