"Twitter, haz tu magia”: me gusta cuando las redes dejan de ser polarización, odio o manipulación

“Twitter, haz tu magia” , dicen algunas personas cuando quieren propiciar una obra buena y usan esta red para generar la ayuda de muchos que la usan. Esas prácticas me gustan, no solo porque generan beneficios para personas necesitadas, sino porque nos demuestran que las redes sociales no tienen que ser instrumentos de polarización, de incitación al odio o de manipulación de los otros, y que pueden ser palancas para que algunos alcancen sus sueños.

Este martes me encontré con una nota de prensa en la que se mostraba una de esas buenas obras que pueden hacer las redes. Sucedió en la ciudad de Barrancabermeja, donde algún usuario de Facebook invitaba a que apoyaran y fueran a comprar comida en un puesto callejero en la calle 60 del Barrio Esperanza; y sí, fueron decenas de personas las que acudieron a la invitación y los dueños del punto de comida rápida tuvieron una magnifica noche.

A alguien le puede parecer una experiencia simple y hasta ridícula, pero estoy seguro que para los dueños del puesto de comida, es fundamental. La historia me dejó varias lecciones:

1. Todos podemos hacer el bien. A veces esperamos tener todas las herramientas posibles para decidir ayudar a otros, y resulta que desde lo que tenemos y somos, lo podemos hacer. No cedamos a la tentación de la indiferencia o del egoísmo que nos hace centrarnos en nuestros problemas y creer que son los únicos y los peores que existen.

2. Las redes sociales son una oportunidad que podemos usar para propiciar espacios en los que los otros encuentren posibilidades de solucionar sus dificultades. No se trata de resolverle al otro la vida, sino de generar espacios para que lo logre. Usar estos escenarios digitales para construir positivamente, es una invitación que se nos hace todos los días.

Seguro hay muchas experiencias como estas que se vuelven una inspiración para que todos entendamos que la solidaridad es una de las principales herramientas con las que podremos lograr un mejor mundo, porque si de algo estoy seguro es que algunas cargas serán menos pesadas si las podemos llevar entre varios.