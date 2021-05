Video: vándalos se grabaron mientras destruían el peaje El Roble, en Gachancipá

Vándalos que atacaron e incendiaron el peaje del Roble, en la vía que comunica los municipios de Gachancipá y Sesquilé, se grabaron en momentos en que cometían su acción delincuencial.

Una persona que se identifica como Andrés Castiblanco habría enviado las imágenes a un grupo de WhatsApp, al parecer instigando a otros manifestantes a participar en el acto vandálico.

“Esto fue lo que les dique que viniéramos a hacer. Estamos rompiendo el hijuep… peaje, les dije”, se escucha en la grabación.

“Más de uno se quedó en Gachancipá y no me colaboraron. Aquí estoy yo. Vean, llantica papi. Estamos rompiendo el hijuep… peaje para que al Estado le dé duro”, agrega el autor de las imágenes.

De acuerdo con el narrador, varias personas no quisieron colaborar en los destrozos.

“Para que vea grupo que yo colaboro y no me quiso colaborar más de uno. Yo sí me vine con toda”, se agrega en la grabación.

Posteriormente se compartió en redes otro video del peaje en llamas. “Un atracadero más eliminado”, se escucha decir a quien registra la escena.

Escuche este informe del Ojo de la Noche en Mañanas BLU: