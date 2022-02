Reunión de Gustavo Petro y el papa Francisco duró 42 minutos: estos fueron los regalos que le llevó

Durante 42 minutos, y a puerta cerrada, se cumplió el encuentro entre el candidato presidencial Gustavo Petro y el papa Francisco en el Vaticano.

No se conoce una foto porque fue condición del papa Francisco, así como el pedido de que no se filtrara la reunión antes de realizarse. BLU Radio conoció que no hablaron de política, sino de la paz en Colombia y el cambio climático.

En el encuentro, además de Petro y el papa, estuvo un sacerdote argentino y, al final, entró Verónica Alcocer, esposa del candidato, quien también recibió la bendición del sumo pontífice.

"Que Dios lo acompañe en su cruzada", fueron las palabras lo que le dijo el papa Francisco a Petro

BLU Radio supo que Petro le llevó una hamaca de San Jacinto al papa, tres discos de vinilo de música colombiana y tres libros sobre el campo colombiano.

Gustavo Petro inició este viaje el lunes en la tarde-noche con una escala en Madrid antes de aterrizar en Roma. La reunión había sido solicitada en noviembre del año pasado, cuando Petro le envió una carta al nuncio apostólico en Colombia, Luis Mariano Montemayor.

El encuentro de este miércoles, tomó por sorpresa al Gobierno colombiano que, como ocurrió en España , no logró contener la diplomacia de Petro que se les adelanta a sus competidores y aunque el embajador del presidente Iván Duque, Jorge Mario Eastman, había tratado de calmar la tormenta al decir en Twitter que habría un encuentro con “todos los candidatos que lo pidieran”, terminó borrando esos trinos.

Quien se ha conocido que también había pedido una reunión con el papa es el exalcalde Rodolfo Hernández, lo hizo en una carta enviada desde el 19 de enero pasado al nuncio, sin que aún le hayan dado respuesta.

Blu Radio conoció una foto que muesta a Gustavo Petro rumbo al Vaticano:

Gustavo Petro en el Vaticano Foto: suministrada