Aceptaría que suplentes asumieran curules de exFarc condenados por crímenes graves: Duque

Iván Duque aceptaría que suplentes asumieran las curules de exmiembros de las Farc condenados por crímenes graves, según dijo en entrevista con BLU Radio.

“Renegociar no debe ser el término que se deba emplear porque las Farc ya aceptaron la Constitución y la ley. Donde nosotros tenemos que dejar las cosas claras es que haya proporcionalidad. Mi sugerencia es que si alguien es ratificado en una condena sea totalmente incompatible en el Congreso mientras la cumple. En ese caso, no tengo problema con que se reemplace con alguien que no tenga condenas”, dijo.

Además, no descartó una reunión con ‘Timochenko’, pero enfatizó en que no dejará de insistir en que haya justicia proporcional, verdad y reparación para las víctimas.

