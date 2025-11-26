En vivo
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Presidente Petro se disculpa
Santiago Uribe

Aída Avella rechaza indagación del CNE a UP por retirarse de la consulta del Pacto Histórico

Aída Avella rechaza indagación del CNE a UP por retirarse de la consulta del Pacto Histórico

La senadora Aída Avella cuestionó la indagación preliminar del CNE contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista por retirarse de la consulta del Pacto Histórico.

