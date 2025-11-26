Aída Avella rechaza indagación del CNE a UP por retirarse de la consulta del Pacto Histórico

La senadora y presidenta de la Unión Patriótica, Aída Avella, cuestionó la indagación preliminar abierta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista, luego de que ambas colectividades se retiraran de la consulta presidencial del Pacto Histórico.

“A mí me parece que prácticamente ahí no tienen ninguna razón. Y yo creo que el Consejo de Estado hoy nos está dando la razón”, afirmó Avella, al reiterar que el retiro de la consulta está amparado por la Constitución. La senadora hizo referencia al artículo 40, señalando que “Nosotros podemos hacer alianzas y podemos hacer alianzas en base al artículo 40 de la Constitución. Y a mí me duele, porque estuve en la Constitución del 91”.

Avella recordó que la Constitución establece la posibilidad de crear movimientos y partidos sin restricciones injustificadas. “¿Cómo es posible que en el artículo 40 donde se dice que podemos crear movimientos, partidos, lo que se quiera, sin limitación alguna en el parágrafo 3 del artículo 40 de la Constitución? Y entonces a mí me aterra que hay algunos magistrados o desmagistrados que nos dicen sí, pero es que la Ley 500 no sé cuántas dice tal cosa”, cuestionó.

Unión Patriótica // Foto: Facebook Unión Patriótica Valle del Cauca

Partido Comunista Colombiano Foto: Twitter @notipaco

La congresista también criticó que el CNE invoque normas inferiores para justificar la apertura de la indagación. “Cuando hay un choque entre una ley y la Constitución, el artículo 40 de la Constitución es muy claro. Prima lo que dice la Constitución Nacional, porque la Constitución es norma de normas. ¿Esto no lo entienden algunos magistrados?”, expresó.

Finalmente, la presidenta de la UP señaló: “Yo no puedo entender realmente cómo en las altas cortes a veces se cometen unas cosas que van contra el Estado de derecho, pero además contra la propia Constitución”. Según Avella, es necesario que las altas cortes actúen con mayor claridad respecto a las garantías que la Constitución otorga a los partidos y movimientos políticos.