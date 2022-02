Aida Merlano inventa telenovela venezolana de los 80, quiere dañar candidatura: abogado de Alex Char

Darío Basani, abogado de la familia Char, habló en Mañanas BLU acerca de las declaraciones de la exsenadora Aida Merlano . El togado las calificó como "una mentira más". Además, dijo que sus palabras hacen parte de una estrategia para tumbar la candidatura del exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char.

" Aida Merlano inventa una historia fabusleca, al estilo de las telenovelas de los ochenta venezolanas. Lo cierto es que ella está protegida por Maduro e intenta hacer un claro daño a una candidatura política", aseveró el defensor de la familia Char.

A su vez, Basani dijo que la exsenadora ya había hecho algo similar justo cuando Arturo Char se encontraba aspirando al Senado de la República.

"Esta historia no es nueva, ya hubo una aparición de Aida Merlano en un medio de comunicación hace 2 años y narró una historia muy similar, con la intención de sabotear la aspiración de Arturo #Char al Senado", afirmó Darío Basani.

Sobre la supuesta entrega de 500 millones a campaña de Aida Merlano en 2018

El abogado de la familia Char se refirió a un video en el cual, supuestamente, se demostraría la entrega de 500 millones a la campaña de Aida Merlano en el año 2018 de parte de Alejandro Char .

"No hay nada, es un video que está en proceso hace 3 años. No aparece ningún Alejandro Char ni ningún video, pero si he visto videos de gente contando plata en campaña política", indicó Basani.

Acciones legales de la Familia Char a Aida Merlano

"Desde hace dos años hicimos la denuncia por injuria y calumnia. Vamos a adicionar el delito de falso testimonio. La dignidad de una persona no se puede juzgar", finalizó Basani.

Escuche la entrevista aquí:

