Alfredo Saade habla de “fuego amigo” por su salida como jefe de Despacho

El fefe de Despacho de la Casa de Nariño, Alfredo Saade, habló el silencio sobre su salida del Gobierno del presidente Gustavo Petro y denunció un supuesto “fuego interno” en su contra. La polémica estalló luego de que el propio Saade publicara un mensaje en la red social X en el que cuestionó la lealtad dentro del Ejecutivo y advirtió que la división podría replicar la experiencia política de Bolivia.

“Los desleales felices en sus cargos y trabajando para que te saquen, Saade, lo nunca visto. Nos va a pasar como en Bolivia”, escribió el exfuncionario.El mensaje generó inmediatas reacciones, entre ellas la del ministro del Interior, Armando Benedetti, quien negó haber tenido alguna participación en la salida de Saade y trató de dar contexto al comentario.

Benedetti responde: “Por mi lado no es”

En entrevista con Mañanas Blu, Benedetti aclaró que el señalamiento no iba dirigido hacia él y reconoció que lo escrito por Saade refleja una tensión política al interior del Pacto Histórico.

“No, pero por mi lado no es. Él sabe que yo no tuve nada que ver con eso”, sostuvo el ministro.El funcionario agregó que la situación interna es un reflejo de lo que puede ocurrir con los movimientos de izquierda si no logran consolidar una unidad política sólida.

“Creo que se está refiriendo a algo que siempre pasa y sobre todo que nos puede estar pasando a nosotros ahora en el Gobierno. Las personas que hacen parte del Pacto Histórico, si van divididas, pues se va a perder. Esa es la enseñanza que dejan las elecciones del domingo en Bolivia”, explicó Benedetti.



La sanción en curso contra Saade

Mientras el exjefe de Despacho insiste en que su salida respondió a presiones internas, lo cierto es que la Procuraduría General de la Nación tenía listo un documento sancionatorio en su contra, fechado el 15 de agosto.

Según el ente de control, Saade habría incurrido en extralimitación de funciones durante la crisis generada por la expedición de pasaportes, razón por la cual se ordenó su suspensión por tres meses mientras avanzan las investigaciones.

El documento también mencionó a los excancilleres Luis Gilberto Murillo y Laura Sarabia, señalados de no planear adecuadamente el proceso para garantizar la continuidad en la expedición de pasaportes.

De acuerdo con el borrador, Saade habría impartido instrucciones para terminar de manera inmediata el contrato con Thomas Greg & Sons y ordenado que la Imprenta Nacional asumiera la operación desde el primero de septiembre, decisiones que excedían sus funciones en Presidencia.

Petro y la línea de sucesión política

Otro de los temas abordados en la entrevista con Benedetti fue el papel del presidente Gustavo Petro en el panorama electoral de 2026. El ministro negó que el mandatario esté interviniendo en la definición de candidatos.

“El presidente tiene que creerme en que no se ha querido meter. Seguramente tiene una preferencia o un cariño especial por alguien, pero de ahí a que mueva un dedo para favorecer a algún candidato, no”, aseguró.Benedetti reiteró que Petro no se involucra en la selección de listas ni en la consulta popular programada para el 25 de octubre, a pesar de las críticas de la oposición que han interpretado su interés político como un intento de reelección.

