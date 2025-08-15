Se confirma quién será jefe de Despacho encargado tras salida de Alfredo Saade

Se confirmó este viernes que Raúl Moreno, asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), asumirá como jefe de despacho presidencial en calidad de encargo, luego de la salida de Alfredo Saade, quien será designado embajador de Colombia en Brasil.

La decisión fue comunicada por la directora y secretaria general de Presidencia, Angie Rodríguez, quien destacó los “mayores éxitos” para Saade en su nueva misión diplomática encomendada por el presidente Gustavo Petro.

La Directora y Secretaria General de Presidencia, Angie Rodríguez, desea los mayores éxitos a @alfredosaadev en la nueva misión encomendada por el señor Pdt. @petrogustavo, y se anuncia como Jefe de Despacho Presidencial en ENCARGO, al asesor del DAPRE @raumoreno_. pic.twitter.com/XV1reX90DP — DAPRE (@DapreCol) August 16, 2025

El relevo en la jefatura de despacho no habría sido un simple movimiento administrativo. Saade, quien llevaba menos de dos meses en el cargo, saldrá en medio de fuertes cuestionamientos por el proceso de adjudicación del nuevo contrato de pasaportes. Según reveló el director de noticias de Blu Radio, Ricardo Ospina, la Procuraduría General de la Nación ya tenía lista una suspensión provisional contra Saade por posibles irregularidades.

Entre los hechos que motivaron la investigación se encuentran presuntas presiones para retrasar la asignación de citas y negociaciones cuestionadas con la Casa de la Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional, lo que habría generado un ambiente de crisis en el manejo del servicio.

El escándalo de los pasaportes se remonta a la salida de la entonces canciller Laura Sarabia, quien renunció tras negarse a prorrogar el contrato con Thomas Greg & Sons. En ese vacío, Saade asumió la responsabilidad del proceso, pero sus actuaciones abrieron la puerta a sospechas que hoy lo obligan a dejar el cargo.

Raúl Moreno y Angie Rodríguez Foto: X @DapreCol

Al parecer, consciente de que la sanción disciplinaria podría firmarse en cuestión de horas, el presidente Petro optó por un movimiento rápido: trasladar a Saade a Brasil como embajador, en reemplazo de Guillermo Rivera, quien renunció en julio para lanzarse a las elecciones regionales.

Aunque Alfredo Saade aseguró en su cuenta de X que cumplió con “éxito rotundo” su misión en la Casa de Nariño, la Procuraduría podría mantener abiertos los procesos disciplinarios en su contra, incluso en el nuevo cargo diplomático.