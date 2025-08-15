Publicidad

Blu Radio  / Política  / Alfredo Saade sale del despacho de la Presidencia y será embajador de Brasil

Alfredo Saade sale del despacho de la Presidencia y será embajador de Brasil

Saade llegó a la Casa de Nariño como jefe de Gabinete hace menos de dos meses.

Pastor Alfredo Saade.
Pastor Alfredo Saade.
Foto: X @alfredosaadev
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 15, 2025 04:14 p. m.

Alfredo Saade, actual jefe de despacho de la presidencia, será embajador de Colombia en Brasil en reemplazo de Guillermo Rivera, quien renunció a su cargo el 31 de julio por aspiraciones electorales.

El presidente Gustavo Petro me ha pedido que sea su embajador en Brasil, con instrucciones precisas para seguir construyendo relaciones de éxito con sur América. Fue un placer estar a su lado estos dos meses cumpliendo las tareas asignadas, las cuales realicé con éxito rotundo. Sé que este nuevo reto también lo llevaré a buen puerto. Esto apenas comienza
escribió Saade.

Noticia en desarrollo...

