Alfredo Saade sale del despacho de la Presidencia y será embajador de Brasil

Alfredo Saade, actual jefe de despacho de la presidencia, será embajador de Colombia en Brasil en reemplazo de Guillermo Rivera, quien renunció a su cargo el 31 de julio por aspiraciones electorales.

El presidente Gustavo Petro me ha pedido que sea su embajador en Brasil, con instrucciones precisas para seguir construyendo relaciones de éxito con sur América. Fue un placer estar a su lado estos dos meses cumpliendo las tareas asignadas, las cuales realicé con éxito rotundo. Sé que este nuevo reto también lo llevaré a buen puerto. Esto apenas comienza escribió Saade.

