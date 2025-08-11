Álvaro Uribe lamenta la muerte de Miguel Uribe: “Mataron la esperanza”

En la madrugada de este lunes 11 de agosto falleció el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, tras más de dos meses de hospitalización en la Fundación Santa Fe de Bogotá. El político no logró superar una hemorragia en el sistema nervioso central que agravó el estado de salud que presentaba desde el atentado que sufrió en Bogotá el pasado 7 de junio.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido Centro Democrático, expresó su pesar por la noticia y señaló: “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza. Que la lucha de Miguel sea luz que ilumine el camino correcto de Colombia”.

Miguel Uribe Turbay, de 39 años, fue atacado mientras participaba en un evento proselitista en el parque El Golfito, del barrio Modelia, en Bogotá. Según los reportes, recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda.

Desde ese momento permaneció bajo atención médica en condición grave, con múltiples intervenciones quirúrgicas y cuidados intensivos.

La Fundación Santa Fe informó que, en las últimas 48 horas antes de su fallecimiento, el estado de Uribe Turbay había empeorado a raíz de una nueva hemorragia cerebral, lo que obligó a realizar procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia.

Pese a que se logró estabilizarlo temporalmente, su pronóstico continuó siendo reservado.

En julio pasado, el 16, fue sometido a otra cirugía, de la que salió “bien”, según había indicado su esposa, María Claudia Tarazona. Sin embargo, las complicaciones persistieron hasta la madrugada de este lunes, cuando se confirmó su deceso a las 2:00 a. m.

Por el atentado, las autoridades han privado de la libertad a seis personas, incluyendo al autor material, un menor de 15 años que fue capturado en flagrancia con el arma utilizada. También han sido procesados cinco adultos, entre ellos Elder José Arteaga Hernández, alias ‘el Costeño’, señalado por la Fiscalía como presunto coordinador del ataque.

A finales de julio, un adolescente de 17 años que habría participado en las reuniones de planificación del atentado escapó de un centro de protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde se encontraba tras haberse presentado voluntariamente ante la Fiscalía.

De acuerdo con las autoridades, este joven se había comprometido a ampliar su testimonio en el proceso judicial.

Uribe Turbay, integrante del partido Centro Democrático, desarrollaba su campaña con miras a las elecciones presidenciales de 2026. Su trayectoria política incluyó su paso por la Secretaría de Gobierno de Bogotá y su labor como senador de la República.