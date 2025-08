Amaranta Hank rechazó importante puesto en el Gobierno por esta razón

A través de redes sociales, la periodista Amaranta Hank reveló que el ministro de la Igualdad, Juan Florián, la contactó para unirse a su cartera para liderar la Dirección para Mujeres en Actividades Sexuales Pagas, pero rechazó la oferta debido a que “tiene otros proyectos actualmente”.

“Al presidente @petrogustavo y al ministro @juanflorians les agradezco infinitamente el voto de confianza. Sin embargo, no acepté la propuesta porque tengo tres proyectos personales muy importantes que he suspendido en numerosas oportunidades y ya no puedo aplazar más. Sé que la Dirección estará en buenas manos”, dijo en su cuenta.

Aseguró que al lado del ministro trabajó en pro a la lucha de los derechos de las mujeres que ejercen actividades sexuales pagas con el objetivo de que tengan una vida digna, libre de violencia y con mayores oportunidades.

“Acompañaré desde mi activismo y trabajo comunitario las acciones del Ministerio y seguiré liderando acciones fieles a la defensa de los derechos humanos y al Proyecto del Cambio”, añadió.

Amaranta Hank // Foto: Instagram @amaranta.hankx

Cabe recordar que desde el Gobierno nacional se generó cierta polémica por el nombramiento del ministro Florián como una posible unión de Hank, que fueron defendidos por el presidente Gustavo Petro, quien dijo que el mundo webcam “es una nueva esclavitud” y son las personas las que han estado en ese nicho los que deben trabajar los problemas de estos.

“La señora vicepresidenta me dice que se va y renuncia si yo pongo a Juan Carlos Florián y a la señora Amaranta Hank en el ministerio. Eso no es igualdad”, dijo Petro, también destacando las diferencias que hay con la vicepresidenta Francia Márquez.

Hank ha liderado diversos proyectos en Colombia en torno a la educación sexual, contado desde también su experiencia, pues por un tiempo se dedicó a la creación de contenido para adultos y conoció cosas de este nicho que le hicieron cambiar su visión para trabajar en pro a las mujeres vulneradas.