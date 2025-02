Ambiente positivo para que se tramite la escisión de la Alianza Verde

El copresidente del Partido Alianza Verde, Rodrigo Romero, dio respuesta a la solicitud enviada por seis congresistas de la colectividad (Angélica Lozano, Katherine Miranda, Cathy Juvinao, Carolina Giraldo, Cristian Avendaño y Alejandro García Ríos), de escindir formalmente la colectividad por cuenta de las diferencias frente al Gobierno de Gustavo Petro.

El dirigente político aseguró que la Dirección Nacional del Partido Alianza Verde, órgano estatutario encargado de este tipo de decisión, se reunirá el próximo lunes 10 de marzo para tomar una definición frente a este tema.

“La figura de la escisión es una figura jurídicamente establecida, que además está contemplada en nuestros estatutos. Fue una solicitud respetuosa hecha por este grupo de congresistas. Por el profundo respeto que nosotros tenemos por las personas que la solicitaron, inmediatamente en el Comité Ejecutivo convocamos a la reunión de Dirección Nacional para el próximo 10 de marzo”, añadió el copresidente.

Romero explicó que de ser aprobada en primera instancia la escisión, inmediatamente el partido enviará toda la documentación respectiva al Consejo Nacional Electoral (CNE) que como órgano electoral es quien en definitiva aprueba o no dicha solicitud y concede una nueva personería jurídica a los escindidos. Eso sí, insistió en que durante ese tiempo buscarán acercarse con el sector disidente en pro de mantener la unidad. Eso sí negó cualquier acuerdo electoral de cara al año 2026.

Publicidad

“Quiero enviar un mensaje muy claro de tranquilidad a todos nuestros elegidos, a todos nuestros militantes, que el partido no se acaba, que el partido no se elimina, que el partido no se divide, por el contrario, ratificamos que queremos mantener nuestra independencia en la ideología política (...) que es el sostenimiento ambiental y el respeto por los animales, proyectos encaminados a proteger los recursos públicos, es decir, proyectos de anticorrupción, proyectos que fortalezcan el crecimiento de nuestros niños y niñas”, concluyó Romero.

Cabe señalar que varios congresistas del sector petrista han recibido con favorabilidad el anuncio de escisión y afirmaron estar dispuestos a tramitar de la forma más tranquila y expedita la decisión. “Votaré favorablemente su solicitud de escisión, para que puedan crear un nuevo partido y nosotros asumir el Partido Verde. Llevaré el diálogo político en torno a esta decisión con respeto a pesar de las profundas diferencias, en la medida que seamos respetados”, señaló el senador Inti Asprilla en agosto pasado y cuya posición ratificó en las últimas horas.