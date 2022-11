Aníbal Gaviria es una persona de principios y valores, deseo que le vaya bien: Duque

Sobre la decisión del fiscal Francisco Barbosa de dictar medida de aseguramiento en contra del gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria, el presidente Iván Duque aseguró que respeta la institucionalidad pero que su deseo es que a Gaviria le vaya bien enfrentando esta difícil situación y aclare su inocencia.

“Soy respetuoso de la institucionalidad, pero deseo que al gobernador Aníbal Gaviria le vaya bien enfrentando esta difícil situación”, dijo Duque en entrevista con Radio Nacional.

El presidente aseguró que conoce a Gaviria desde hace tiempo y que es una persona trabajadora, de principios.

Sumado a esto, resaltó que también conoce a su familia, a su hermana la embajadora en Suiza Sofía Gaviria, y que reconoce que es una familia con un gran sentido de servicio público, por lo que está convencido de que aclarará su situación ante la justicia.

“He conocido a Aníbal Gaviria a lo largo de la vida, he conocido una persona trabajadora, he conocido una persona de valores, de principios, lo he conocido a él, a su esposa la doctora Claudia Márquez a sus hijos, conozco además a su hermana que es mi embajadora en Suiza, conocí a su hermano Guillermo, conocí a su padre; he conocido a una familia con un gran sentido de servicio público y por supuesto le he expresado a él mi solidaridad”, expresó el presidente.

“Tengo el firme deseo, el firme convencimiento que el aclarará esta situación ante las autoridades esperamos exitosamente”, agregó Duque.

Por otro lado, Iván Duque le pidió al Gobierno de Cuba, en cabeza del presidente Miguel Díaz Canel que privilegie la relación con Colombia y no con el Ejército de Liberación Nacional.

El mandatario colombiano indicó que confía en que la administración cubana no sabía sobre las intenciones terroristas del ELN, y que esta guerrilla ha abusado de su buena fe.

Según explicó Duque al Gobierno cubano los jefes del equipo negociador, pedidos en extradición reconocieron la responsabilidad en el atentado a la Escuela de Cadetes General Santander, porque sabían sobre la preparación del acto terrorista.

Por lo que el presidente se mantiene en los pedidos de extradición porque asegura que el Gobierno cubano no les ha propiciado estar ahí para hacer actos terroristas.

Sobre la presencia de una misión de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Colombia, el presidente Duque aseguró que es un grupo de 50 integrantes que viene sin armamento para compartir información y experiencias con Colombia.

De acuerdo con el presidente, la presencia de militares norteamericanos no es una operación de tránsito de tropas o de personal armado. Que por el contrario se trata de un ejercicio de cooperación que no se dejará de hacer ni con Estados Unidos, ni con otros países amigos.