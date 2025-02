Aplazan para mañana inicio de sesiones extras en el Congreso de la República

La plenaria de la Cámara de Representantes debía instalar este martes las sesiones extraordinarias convocadas por el Gobierno para debatir, entre otros temas, la reforma a la salud. Sin embargo, el presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, anunció la postergación de la sesión para este miércoles, argumentando que la convocatoria no se realizó conforme a los procedimientos legales.

Según Salamanca, la medida se tomó debido a la ausencia de publicación oficial del decreto que nombra al nuevo Ministro del Interior, requisito indispensable para que el llamado a sesiones extraordinarias tenga validez.

“Nos informan que al parecer no se ha publicado el decreto de nombramiento del Ministro del Interior. En esas circunstancias, no puedo exponer el proyecto de reforma a la salud a un posible vicio de trámite”, explicó el presidente de la Cámara.

La determinación se vio reforzada por la advertencia del primer vicepresidente de la Cámara, Jorge Roberto Tovar, quien señaló que la convocatoria no cumplió con el principio de publicidad de los decretos, lo que podría generar un problema de legalidad en la sesión.

El decreto presidencial que habilitaba las sesiones extraordinarias fue firmado por el ministro en funciones presidenciales, Guillermo Jaramillo. Sin embargo, la ausencia del Ministro del Interior en este proceso llevó a cuestionamientos sobre la validez del documento.

Críticas a la falta de previsión

El aplazamiento ha generado críticas sobre la falta de previsión en la citación de las sesiones. Ante la pregunta sobre por qué no se verificó la publicación del decreto antes de convocar, Salamanca aclaró que este trámite corresponde a la Presidencia de la República y no a la Cámara de Representantes. “Este trámite es un trámite normalmente que se da por Presidencia, no tiene que ver con la Cámara de Representantes”, afirmó.

El congresista también se refirió a los costos que implica movilizar a los legisladores para una sesión que finalmente no se llevó a cabo.

“No me corresponde a mí hacer esos cálculos, lo que sí tengo claro es que los congresistas debemos estar dispuestos para trabajar y cumplir nuestro deber”, subrayó.

La crisis del gabinete y su impacto en el Congreso

El episodio ocurre en un contexto de cambios en el gabinete ministerial. La renuncia del exministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ha generado dudas sobre la estabilidad del Gobierno en su relación con el Congreso. Salamanca evitó especular sobre si la salida de Cristo tuvo relación con la convocatoria de sesiones extraordinarias.

“No podría yo llegar a esos intríngulis de saber por qué se toman esas decisiones al interior del Gobierno”, comentó.

Además, el congresista reconoció que la falta de nombramientos en altos cargos del Ejecutivo, como la Secretaría Jurídica de la Presidencia, complica aún más la situación.

“Sí lo vimos y por eso tomamos la decisión de no sesionar”, aseguró.

¿Qué sigue para la reforma a la salud?

on el inicio de sesiones extraordinarias previsto ahora para este martes, la reforma a la salud seguirá siendo el tema central del debate legislativo. No obstante, la falta de claridad en los procedimientos y la crisis en la conformación del gabinete podrían seguir afectando su discusión.