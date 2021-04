Apoyo a Petro no por saber de política; si me equivoco lo hago con conciencia limpia: Margarita Rosa

La actriz Margarita Rosa de Francisco reaccionó ante la columna de Antonio Caballero en el portal Los Danieles, titulada ‘La sirena cantora’ , en la que el escritor arremetió en contra de su apoyo a Gustavo Petro

"No importa mucho lo que recite Margarita Rosa de Francisco -para eso es una actriz- sobre el 'Pacto Histórico'", dice de entrada el escrito que levantó ampolla entre los seguidores del exalcalde de Bogotá.

Otros calificativos en contra de Margarita Rosa fueron "ingenua y novata", además de un polémico colofón.

"Si me atreviera a decir que la verdadera sirena de este cuento es Margarita Rosa, me saltarían a la yugular. Como ya lo hicieron el otro día los defensores del más torpe de los feminismos: ese que predica que a una mujer no se la puede tocar ni con el pétalo de una rosa. (¿O de una margarita?). Por eso no me atrevo", concluyó

Ante la nueva arremetida y dardos de Antonio Caballero, Margarita Rosa no se quedó callada y reaccionó con un trino:

Yo no apoyo a Petro porque sepa de política, sino porque, si me he de equivocar como ciudadana electora, riesgo que corren hasta los que más saben, prefiero hacerlo con la conciencia limpia. LA SIRENA CANTORA - Antonio Caballero | Los Danieles - Columnas https://t.co/HVjHO1aC2j — Margarita Rosa (@Margaritarosadf) April 25, 2021