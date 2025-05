Aprobada en tercer debate la reforma laboral: falta el último y corre contra el tiempo

Con 13 votos a favor y 2 en contra, la reforma laboral fue aprobada este lunes en su tercer debate en la Comisión Cuarta del Senado. La iniciativa, que inicialmente había sido archivada y volvió a la discusión legislativa con algunas modificaciones, avanza ahora hacia su etapa final: el debate en la plenaria del Senado, donde deberá ser votada nuevamente y conciliada con la Cámara de Representantes antes del 20 de junio, fecha límite para que pueda convertirse en realidad.

Durante esta sesión, la mayoría de los senadores respaldó el texto presentado en la ponencia mayoritaria, aunque se introdujeron cambios clave en dos artículos. Uno de los puntos que más discusión generó fue la modificación del artículo 11, con el cual se establece que la jornada nocturna comenzará a las 7:00 de la noche, y no a las 9:00 p.m. como ocurre actualmente. Esta medida aplicará para todos los trabajadores, sin excepciones, y fue aprobada por una votación estrecha de 8 votos a favor y 7 en contra.

Otro cambio significativo se dio en el artículo 15, que fue aprobado con la misma votación dividida. Este artículo plantea la implementación progresiva del recargo por trabajo en días festivos, hasta alcanzar el 100 % del salario mínimo.

No obstante, el camino aún no está despejado. La reforma debe superar su cuarto y último debate en plenaria del Senado y posteriormente conciliarse con el texto aprobado en la Cámara de Representantes. El Congreso tiene plazo hasta el 20 de junio para completar este proceso legislativo. Si no lo logra, la iniciativa se archivará nuevamente, lo que representaría un nuevo revés para uno de los proyectos más emblemáticos del Gobierno en materia social.



¿Qué pasará con la consulta popular?

Al mismo tiempo que se debatía la reforma laboral, se realizaba un consejo de ministros. Allí, el presidente Petro informó que, incluso si la reforma es aprobada, la idea de una consulta popular seguirá en pie, ya que aún faltan varios pasos en el trámite legislativo y es posible que haya “trampas”.

"Está siendo discutida en la comisión cuarta. Estamos esperando. No hemos suspendido la consulta. La consulta va aún si se aprobase un buen texto porque queda la plenaria del Senado y la conciliación y ya sabemos que nos hacen trampas”, dijo el presidente.