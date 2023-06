Armando Benedetti: "No conservo el cargo por el fuero ni por el sueldo"

El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti , envió este jueves dos trinos en los que se refiere a la polémica por mantenerse en el cargo, hasta el 19 de julio, pese al escándalo desatado por sus audios con Laura Sarabia.

En los mensajes, el aún embajador afirmó que llevará a cabo la transición y entrega de la embajada en Venezuela desde Colombia, y además, renunció al pago de cualquier tipo de viático.

Benedetti expresó en Twitter: "Nunca he dudado de la imparcialidad de la Corte, excepto en el caso de la magistrada Lombana, quien ha demostrado un interés personal en mis procesos. Durante mis años como congresista, la Corte siempre ha sido mi juez natural e imparcial. Desde territorio colombiano, avanzaré en el proceso de entrega y transición de la Embajada en Venezuela. He informado a la Cancillería sobre mi renuncia al pago de viáticos. Quiero ser claro: No mantengo este cargo por el fuero ni por el sueldo".

A pesar de haber presentado su renuncia el 2 de junio, Armando Benedetti c ontinuará como embajador en Venezuela hasta el 19 de julio, ya que la entrega efectiva del cargo se le ha dificultado y no pudo realizarse la semana pasada, como estaba previsto.

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó esta situación a través de un decreto publicado el pasado 20 de junio, en el cual se extiende el plazo de aceptación de la renuncia de Benedetti por 30 días, es decir, hasta el 19 de julio de este año.

Después de que el escándalo en el que estuvieron involucrados Armando Benedetti y su exjefa de gabinete, Laura Sarabia , con casos de intervenciones telefónicas ilegales, pruebas de polígrafo e incluso el suicidio de un policía de la Presidencia, el senador Gustavo Petro anunció el 2 de junio la salida de ambos de sus cargos.

Aunque el Gobierno ya ha designado a su reemplazo, Milton Rengifo, la renuncia de Benedetti debía hacerse efectiva el viernes pasado. Sin embargo, según el decreto, Benedetti "ha manifestado que no le es posible realizar la entrega efectiva del cargo dentro del plazo inicialmente previsto".

