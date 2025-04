Aunque la consulta popular no se ha aprobado, ¿puede el Gobierno empezar con campaña por el sí?

En medio del debate político que trae la intención de consulta popular impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro, está la financiación de este mecanismo democrático. ¿Puede o no el Gobierno utilizar recursos públicos para hacerle campaña al sí?

Es importante recordar que laconsulta aún no ha sido aprobada por el Congreso . Sobre este tema habló Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE); en diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga se refirió a la confusión que ha surgido en torno a esto.

Indicó que, a pesar de las acciones del Gobierno, actualmente no existe un proceso de consulta en curso, es decir, falta la aprobación. Esto se debe a que la propuesta de las preguntas aún no se ha enviado al Senado, lo que es un paso esencial para la legitimidad del proceso y que es obligatorio.

"Nosotros no estamos en un momento de consulta. No se le puede decir a la ciudadanía que ya hay una consulta funcionando y que por eso se están instalando comités promotores del sí, del no, de la abstención, pero en este caso del sí, que es lo que hemos visto en diferentes medios de comunicación para que empiecen a actuar en la consecución de opiniones favorables para la consulta . No, las preguntas todavía no están realizadas por el Congreso, por el Senado de la República", precisó.

La consulta popular la propuso el Gobierno de Gustavo Petro. Foto: AFP.

Publicidad

¿Puede el Gobierno ya entrar en esa actividad de campaña?

La directora subrayó que el Senado tiene un periodo de 30 días para decidir sobre la propuesta que se le presente y que, hasta que esto no ocurra, no deberían existir comités promotores de ningún tipo.

Uno de los puntos centrales también fue el papel del Gobierno en la promoción de la consulta. Barrios enfatizó la necesidad de que el proceso se maneje con transparencia, especialmente sobre el financiamiento de las campañas a favor o en contra.

No debería estar haciéndolo (campaña). Aquí hay unos procedimientos, en todo hay unos procedimientos que son muy claros de cómo debe proceder a aprobarse una consulta popular y el primer paso que tiene que hacer el presidente de la República, ya si lo quiere hacer con movilización, una marcha, con un circo o con debates y asambleas, es enviarle la propuesta de las 12 preguntas que ya todos conocemos, excepto que hayan cambios; se las remite al Congreso de la República, al Senado de la República y tiene 30 días para decidir si emite o no un concepto favorable frente a la consulta explicó.

En ese sentido, recalcó que ley debe garantizar que todos los participantes tengan “igualdad de condiciones", añadiendo que los recursos para la campaña deberían ser claros y estar sujetos a escrutinio.

Transfuguismo, ¿Qué pasa en Colombia?

Por otro lado, también abordó el tema del transfuguismo que ha generado preocupación en varios sectores. Comentó sobre cómo la reforma que permite a los políticos cambiar de partido en periodos poco claros podría dar lugar a una falta de responsabilidad por parte de los elegidos y un desinterés por sus compromisos hacia la ciudadanía.

Publicidad

Finalmente, Barrios hizo un llamado a la prudencia y a que el Consejo Nacional Electoral y otros organismos de control actúen en consecuencia, para evitar que la desinformación y el manejo político inadecuado socaven la confianza del electorado en el sistema democrático.

Dijo que es fundamental que las reglas del juego “sean claras y se sigan”.