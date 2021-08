Bruno Díaz a Gustavo Bolívar: es un ser despreciable, no tiene ética, salió con un chorro de babas

El actor y exconcejal Bruno Díaz sacudió la redes sociales en Colombia con una dura denuncia en contra del del senador Gustavo Bolívar. Según el artista, el congresista le quedó debiendo cerca de 200 millones de pesos a su hijo, Diego Andrés Díaz Valdiri, quien falleció en abril de este año.

La denuncia de Bruno Díaz se hizo a través de una denuncia bastante particular: un video de más 24 minutos en la que el actor hace gala de sus dotes histriónicas y se muestra dando besos a la lápida de su hijo en medio de lágrimas. El título del video es: “sin ética no hay paraíso”, haciendo alusión a la novela de Bolívar: “Sin tetas no hay paraíso”.

Según Bruno Díaz, su fallecido hijo instaló dos estructuras de energía solar fotovoltaica en el Hotel Paraíso Studios en Ricaurte, Cundinamarca. De la deuda, según Díaz, Gustavo Bolívar solo aportó el 10% del valor total del contrato, mientras que su hijo tuvo que solicitar un crédito de 200 millones de pesos a un banco.

En entrevista con Mañanas BLU, aseguró que Gustavo Bolívar no ha querido darle la cara y que le dice las mismas mentiras que le dio a su fallecido hijo.

"Es tan bobito que cree que le voy a creer, es un ser despreciable", dijo Díaz.

"Es más bobo que que cree que el otro es bobo", agregó.

El actor y exconcejal no ahorró calificativos para atacar al congresista.

"Es un mentiroso, un tipo así yo no le creo nada. No le creo que escriba lo que escribe. Es un sujeto mentiroso y por eso lo aviento a los colombianos", declaró Díaz.

"Mi hijo era un muchacho que conocía su negocio. Se firma un contrato completo, de varias páginas y con ese contrato alrededor de 200 millones de pesos costaba todo", añadió.

Escuche a Bruno Díaz en Mañanas BLU: