¡Bucaramanga ahora con tres alcaldes! No se define quién gobierna la ciudad

Los habitantes de Bucaramanga están en el limbo porque no saben quién es el alcalde de la ciudad. A falta de dos mandatarios, ahora existen tres: Rodolfo Hernández, Manuel Francisco Azuero y Ana Leonor Rueda.

Toda esta novela administrativa comenzó el viernes 3 de mayo cuando el Consejo de Estado mediante un fallo revivió la suspensión que por tres meses le había impuesto la Procuraduría General de la Nación al alcalde Rodolfo Hernández tras golpear, en noviembre del 2018, al concejal Jhon Claro.

Rodolfo Hernández aseguró que no existe claridad sobre su caso y que por eso no está suspendido, pues según él la decisión del Ministerio Público ya no tiene vigencia.

Para el gobernador de Santander, Didier Tavera, la decisión del Consejo de Estado es clara y el alcalde debe cumplir con la suspensión provisional que le impuso la Procuraduría, por eso es vigente el nombramiento del Jefe de Gobernanza de la alcaldía, Manuel Azuero, como alcalde encargado.

Sin embargo, en un acto de rebeldía, Rodolfo Hernández designó a Ana Leonor Rueda, actual secretaria de Educación, como alcaldesa encargada mientras realiza un viaje a Bogotá durante una visita con el embajador de Israel y República Checa en Colombia.



Este es el decreto de la Alcaldía de Bucaramanga:



