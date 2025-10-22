Buscamos acabar con el nepotismo: Alfredo de Luque por incompatibilidad de parientes de congresistas

Radicaron en el Senado un proyecto de Ley que busca establecer una incompatibilidad para alcaldes y gobernadores por parentesco con congresistas, es decir, prohibir que parientes de alcaldes y gobernadores puedan ser candidatos al Congreso.

El senador del partido de la U, Alfredo Deluque, habló de dicho proyecto en Mañanas Blu con Camila Zuluaga y del objetivo del mismo.

"Es un proyecto que precisamente lo que busca es acabar con el nepotismo (uso de un cargo para designar a familiares o amigos en determinados empleos o concederles otros tipos de favores) en nuestro país. Alcaldes y gobernadores, cuando son elegidos, luego pretenden con el poder que adquieren, con la burocracia de la institución y con el presupuesto público, poner a sus familiares más cercanos a que aspiren al Congreso, elegirlos y heredar de una manera u otra el poder político", indicó Alfredo De Luque.

El senador enfatizó que el objetivo es evitar la concentración de poder en las familias y el uso del poder de la alcaldía o gobernación para impulsar la elección de sus parientes.



"No hay igualdad de condiciones con las demás personas que quieren poner su nombre a disposición del pueblo colombiano para aspirar al Congreso", indicó el senador.

El proyecto se concentra únicamente en las autoridades ejecutivas regionales (alcaldes y gobernadores) porque son ellos quienes "ostentan el poder que manejan el presupuesto y la burocracia regional".

En este sentido, la incompatibilidad no operaría de forma recíproca si un congresista, senador o representante, ya en ejercicio, tuviera un familiar aspirando a una alcaldía o gobernación.

Publicidad

La razón esgrimida es que el congresista, a diferencia del alcalde o gobernador, "no maneja el presupuesto público de la región o del departamento del municipio, ni tampoco la burocracia" regional.

Asimismo, la iniciativa no aborda las inhabilidades automáticas para parientes de políticos condenados o investigados por temas de corrupción, considerándolo un tema diferente al objetivo principal de regular el abuso del poder ejecutivo para heredar cargos.

Respecto al recibimiento de la propuesta, el senador indicó que, a pesar de que algunos colegas podrían verlo con recelo, la búsqueda de una "verdadera participación democrática" le da buen ambiente, por lo que "parecería que fuera a probarse de forma rápida en el Congreso".