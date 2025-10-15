"Dios los cría y ellos se juntan": minjusticia por carta de congresistas respaldando al procurador

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, respondió en Recap Blu a la carta que firmaron más de 30 congresistas donde respaldan al procurador Gregorio Eljach por lo que consideraron unas "afirmaciones calumniosas e injuriosas" proferidas por parte del jefe de esta cartera contra el alto funcionario tras pedir que se inicie una investigación por presunta participación política.

“Dios los cría y ellos se juntan”, respondió el ministro, al recordar que fueron los mismos congresistas quienes eligieron a Eljach en el cargo.

Vale recordar que los congresistas, encabezados por el presidente del Senado, Lidio García, señalaron en el documentos que las expresiones de Montealegre constituían un agravio a la institucionalidad del país y un desconocimiento de la autonomía de la Procuraduría General de la Nación.

"Ellos eligieron al Eljach y la responsabilidad política de haber nombrado a Eljach, con todos los cuestionamientos que tiene su vida pública, pues es una responsabilidad política del Senado. ¿Entonces por qué no piden también un llamado a la objetividad del procurador general en sus decisiones? ¿Por qué el llamado solo es para el ministro de Justicia para que no piense lo que dice, y no hacen el llamado también para que no existan excesos por parte de la Procuraduría?”, cuestionó Montealegre en los micrófonos de Recap Blu.



El ministro insistió en que la autonomía e independencia del Ministerio Público tienen límites, los cuales deben ajustarse a la ley.

"La Procuraduría también debe moverse en el marco de la ley. Por más autonomía que tenga, la independencia tiene unos límites. Y los límites es que no puede iniciar o hacer interpretaciones caprichosas de la ley para convertir en intervención en política lo que es una opinión en un medio de comunicación y en una entrevista académica”, sostuvo, apropósito de la entrevista que otorgó a Semana y que dio inicio a la petición del procurador de investigarlo por presunta participación en política, pues para Montealegre, él solo entregó su opinión sobre la política del país, incluyendo un análisis sobre el expresidente Álvaro Uribe.



Denuncia penal contra el procurador

Frente a las acusaciones de calumnia, Montealegre aseguró que cuenta con pruebas suficientes para respaldar sus declaraciones.

“Tengo muchos elementos de juicio para sostener lo que dije. Por esa razón formulé una denuncia penal en contra del procurador y me constituí en víctima en ese proceso para demostrar las afirmaciones que estoy haciendo. Quien debe responderle al país es el procurador, ¿por qué no contesta? ¿Por qué no dice? ¿Por qué no responde?”, puntualizó el jefe de la cartera de Justicia.