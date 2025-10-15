El espaldarazo de congresistas al procurador sobre las declaraciones de minJusticia contra Eljach

Se abre un nuevo capítulo del enfrentamiento entre el ministro de Justicia Eduardo Montealegre y el procurador General Gregorio Eljach, o más bien las acusaciones que lanzó el jefe de la cartera de justicia contra el procurador Eljach en días pasados.

Blu Radio conoció una carta firmada por varios senadores en donde dejan constancia que rechazan de manera categórica las afirmaciones del ministro de Justicia quien dijo que denunciaría al procurador Gregorio Eljach por prevaricato todo esto por la indagación que abrió la Procuraduría por la presunta participación en política de Montealegre.

En el documento, los congresistas califican las declaraciones del ministro como “calumniosas e injuriosas”, y aseguran que lesionan la honra y el buen nombre de una autoridad legítimamente investida.

Según la constancia, las expresiones de Montealegre constituyen un agravio a la institucionalidad democrática del país y desconocen la naturaleza y autonomía constitucional de la Procuraduría General de la Nación, órgano de control independiente.



“Esta constancia constituye un llamado a la sensatez y al respeto entre las instituciones del Estado, y una invitación a reafirmar que la democracia se fortalece con argumentos, no con agravios; con diálogo, no con ataques personales; y con la defensa de la institucionalidad, no con su deslegitimación”, se lee en la misiva.

Allí se ve la firma del presidente del Senado Lidio García y de senadores como Carlos Motoa y Julio Elías Chagüi, por ahora Gregorio Eljach no ha querido pronunciarse sobre este episodio que lo involucra a él con el ministro de Justicia.