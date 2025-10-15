Policía y Procuraduría afinan plan para blindar elecciones: 104 municipios bajo especial vigilancia

En un encuentro estratégico entre los procuradores y los comandantes de Policía de todo el país, las autoridades consolidaron una hoja de ruta para fortalecer la vigilancia institucional de cara a las próximas elecciones. El objetivo central del plan es mitigar riesgos y garantizar que los comicios en 2026 se desarrollen en condiciones de seguridad y transparencia.

Como parte de este plan, se presentó un mapa de prevención electoral construido con la participación de 15 instituciones y basado en 36 variables que permiten identificar alertas tempranas. De acuerdo con este análisis, 104 municipios del país registran algún tipo de preocupación en materia de seguridad electoral.

El general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, explicó que la estrategia incluye esquemas de protección para candidatos y un grupo especializado de investigación criminal. “Para determinar que hay 104 municipios que tienen, de una u otra forma, alguna preocupación, estamos trabajando para mitigar las preocupaciones y los riesgos de cara a las elecciones que se aproximan”.

El general agregó que “todo lo anterior incluye el esquema o los esquemas colectivos de los candidatos, los aspirantes a candidatos a partir de la Dirección de Protección, la investigación criminal cuando hay amenazas, y la conformación de un equipo especial contra delitos electorales, que lo integran 150 investigadores criminales preparados para investigar cualquier eventualidad que se presente en el marco de delitos electorales que se llegaran a presentar”.



Por su parte, el procurador general Gregorio Eljach destacó la articulación de la institucionalidad en todo el territorio nacional. “Sobre la estructura del trabajo, es sencilla. En Colombia hay procuradores regionales de instrucción y de juzgamiento en cada capital del departamento, pero se llaman procuradores regionales”, explicó.

Eljach detalló que “en cada región hay procuradores provinciales, así como procuradurías provinciales de juzgamiento y de instrucción. Tenemos un equipo grande que llega a todo el territorio”. Además, enfatizó que este despliegue se refuerza con las personerías municipales y el apoyo de la Defensoría del Pueblo.

“Creemos que vamos a estar llegando primero con pedagogía, segundo con prevención y, al final, con cubrimiento total para vigilar. Ojalá podamos tener al menos una persona del Ministerio Público en cada puesto electoral —no en cada mesa, sino en cada puesto— para que allí se brinde tranquilidad. La Policía Nacional nos va a ayudar a garantizar esa tranquilidad con seguridad, y podamos entonces entregarle al país unos resultados obtenidos de forma legítima, con participación abundante, libre y transparente, en el momento adecuado y con votaciones a conciencia”, concluyó.

Con este plan articulado, las autoridades buscan anticiparse a posibles escenarios de riesgo, proteger a los aspirantes y fortalecer la confianza ciudadana en el proceso electoral.