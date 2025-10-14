MinJusticia denunciará a procurador Eljach tras investigación por presunta participación en política

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, denunciará penalmente al procurador general, Gregorio Eljach, luego de que la Procuraduría General le abriera una investigación disciplinaria por presunta participación en política luego de haber hecho comentarios sobre la aspiración presidencial del abogado Abelardo de la Espriella, varios precandidatos, el presidente Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, las cuales el ente de control refiere como “en términos políticos presuntamente transgrediendo las prohibiciones que en materia disciplinaria tienen los servidores públicos”.

El ministro defendió sus declaraciones al señalar que fueron hechas “en ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión, haciendo un análisis de la vida política nacional”.

Eduardo Montealegre Foto: X @MinjusticiaCo

Montealegre sostuvo que la actuación del procurador podría configurar el delito de prevaricato, por una investigación previa. “Hace varios años, yo investigué a Gregorio Eljach por un acto de corrupción que cometió en coordinación con el abogado de la mafia, Abelardo de la Espriella”.

Dice que el motivo principal de dicha investigación tiene como objetivo presionarlo. “Precisamente, mi entrevista hacía relación a las posibilidades políticas del abogado de la mafia como candidato presidencial. Ahora, los dos, Eljach y el abogado de la mafia, construyen una tenaza para amordazarme, para callarme”, añadió el ministro.



Gregorio Eljach Foto: Senado de la República

Los señalamientos de Montealegre también incluyeron cuestionamientos a la designación del procurador general. “Haber designado a Gregorio Eljach como procurador general, es decir, como guardián de la ética pública, es tanto como haber colocado al ratón a cuidar el queso”, afirmó.

De acuerdo con la Procuraduría, las declaraciones que serán investigadas podrían constituir una intervención en controversias políticas mientras ejerce un cargo público, por ello, se ordenó la práctica de varias pruebas para avanzar en una decisión de fondo.