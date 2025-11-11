Caballero denuncia amenazas, mientras Angelica Lozano respalda a Claudia López: "Era una pregunta"

La controversia por la nueva ley de encuestas en Colombia desató un enfrentamiento público entre la candidata Claudia López y el director de Cifras y Conceptos, César Caballero. El episodio, que comenzó con un mensaje en redes sociales, terminó revelando un panorama inquietante: amenazas, demandas y el temor de que el país entre en una contienda electoral sin mediciones confiables.

Durante una entrevista en Blu Radio este martes 11 de noviembre, Caballero aseguró que la tensión política ha escalado al punto de temer por su seguridad. “Soy objeto de amenazas, me han llamado abogados que anuncian demandas. Hay una campaña de desprestigio contra mí”, afirmó, al defender la transparencia de la encuesta Polimétrica, la primera publicada tras la entrada en vigor de la nueva normativa.



Claudia López cuestionó la transparencia de la encuesta

El conflicto se originó cuando Claudia López publicó en su cuenta de X que el encuestador había propuesto a su campaña “una vaca de varios candidatos para pagar la encuesta Polimétrica”. En su mensaje, la exalcaldesa cuestionó qué campañas habrían aceptado participar y por qué no se divulgaron los resultados de todos los aspirantes.

César Caballero confirmó que contactó a la senadora Angélica Lozano —pareja de la candidata—, pero recalcó que la iniciativa fue legal y transparente. “Hice una convocatoria abierta. Seis empresas se suscribieron, están listadas en la ficha técnica y aportaron recursos bajo reglas claras: todo lo que se pregunte, se publica”, explicó.

También defendió la metodología del estudio y precisó que los grupos de candidatos se organizaron según criterios estadísticos, no políticos. “No podía incluir a los 101 precandidatos. Agrupamos según afinidades conocidas y márgenes de error”, señaló.



Querido @C_CaballeroR le propusiste a mi campaña hacer una vaca de varios candidatos para pagar tu encuesta Polimétrica @cifrasyconcepto. No acepté. Me ha extrañado que no le has contado al público:

1. Cuáles candidatos si aceptaron y pagaron tu encuesta.

2. Porqué no publicaste… https://t.co/qTyKQTPAD7 — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) November 10, 2025

Angélica Lozano: “Claudia solo hizo una pregunta, no un reclamo”

Consultada por Blu Radio, la senadora Angélica Lozano respaldó a su pareja, aunque buscó desmarcarse del tono del debate. “A la campaña de Claudia le ofrecieron participar y dijimos que no. La pregunta fue legítima, no un reclamo”, expresó.

Además, rechazó las amenazas denunciadas por Caballero y defendió la ley de encuestas, de la cual es coautora junto a la senadora Paloma Valencia. “La norma busca elevar los estándares técnicos. No es una ley mordaza, es una herramienta para que los datos que recibe el ciudadano sean más confiables”, aclaró.

La senadora insistió en que el propósito del Congreso no fue restringir la libre empresa, sino garantizar rigor técnico. “Creemos en la libre competencia, pero las encuestas no son un jabón. Son información pública y deben tener estándares altos”, puntualizó.



Riesgo de elecciones sin encuestas en Colombia

Caballero advirtió que el clima de desconfianza podría llevar a unas elecciones sin sondeos. “Invamer, Atlas y otras firmas ya anunciaron que no harán encuestas. Nos encaminamos a una campaña sin mediciones, y eso debilita la democracia”, alertó.

Entre amenazas y acusaciones cruzadas, el debate sobre la ley de encuestas pone en evidencia un problema más profundo: la falta de confianza en los instrumentos que deberían reflejar la opinión ciudadana en tiempos electorales.