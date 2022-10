Cambio Radical, La U y liberales, ¿alianza de partidos o de congresistas?

El nuevo intento de coalición entre los partidos de La U, Liberal y Cambio Radical arrancó generando malestar y no justamente en el Gobierno Nacional.



Dentro de las colectividades hay sectores que no están de acuerdo con el anuncio hecho por congresistas como Roy Barreras, Maritza Martínez, Germán Varón y Luis Fernando Velasco, pues consideran puede entenderse que se trata de una alianza para hacer oposición.

El senador Eduardo Pulgar dijo que su partido, de La U, hace parte de la coalición de Gobierno y que, por lo tanto, se debe es impulsar la agenda del presidente Iván Duque.



“La alianza no ha sido sometida a la mayoría de cada partido. Si hay unas coincidencias de algunos parlamentarios en estudiar unos proyectos de ley, bienvenida la discusión, pero en realidad alianza no hay en ninguna parte. Cambio Radical y el Partido Liberal son opuestos al Gobierno y La U es de Gobierno, tal y como lo decidimos y sigue igualito”, afirmó Pulgar, vicepresidente del Senado.



El presidente del partido, Aurelio Iragorri, también aclaró que este sería un acuerdo de congresistas y no de partidos.



“Es una alianza entre parlamentarios de la Comisión Primera que establecieron ellos, no los partidos, con el único propósito: sacar adelante dentro de la agenda legislativa una serie de proyectos de iniciativa parlamentaria que radicaron, para darle más fuerza al trámite”, indicó.



Pero la inconformidad no es solo de La U. Mauricio Gómez, vocero del Partido Liberal en el Senado, explicó que el anuncio “es más bien una alianza de algunos senadores y representantes sobre algunos proyectos, que ellos decidieron presentar en conjunto, pero para nada es una alianza formal entre los tres partidos políticos”.



Desde Cambio Radical el senador Antonio Zabaraín manifestó que la posibilidad de que esa alianza legislativa se convierta en un acuerdo entre los tres partidos para armar un bloque parlamentario contra el Gobierno, “son meras especulaciones”.



Dentro de los primeros proyectos que fueron anunciados están la reforma a la justicia, una iniciativa para garantizar la seguridad alimentaria obligando al Estado a combatir el hambre y la desnutrición, y un habeas data de la salud, para reducir los tiempos de respuesta en la prestación del servicio a los ciudadanos.

